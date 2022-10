ERC reclama que la gratuïtat dels viatges en tren s’ampliï als autobusos

Estendre les bonificacions dels viatges en trens de Rodalies i Mitja Distància al transport regular per carretera. És la proposició no de llei (PNL) que ha registrat Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats. Així doncs, els republicans reclamen al govern espanyol la gratuïtat dels títols de més de dos viatges per als autobusos de línia regular. La iniciativa d’ERC assenyala que els usuaris que no poden utilitzar ferrocarril estan en una situació de “discriminació” i remarca que es tracta principalment “de la ciutadania que viu en zones rurals o més aïllades”. La PNL, registrava aquest divendres, especifica que es tracta de “zones que tradicionalment han estat oblidades per l’estat espanyol i que no disposen d’una estació de tren propera”.

Així doncs, la proposta d’Esquerra, que exclou els viatges d’anada i tornada, demana la bonificació del 100% dels títols de transport multiviatge per als “concessionaris de transport regular de viatgers per carretera competència de l’administració general de l’Estat, sense perjudici de la situació administrativa de la concessió”.

ERC també demana que en el nou mapa concessional dels serveis regulars de transport per carretera s’introdueixin “criteris de rendibilitat social, equitat territorial i accessibilitat universal” i es garanteixi que “la rendibilitat econòmica no sigui el principal motiu per al disseny”.

El govern espanyol prorroga la gratuïtat de RENFE

La petició dels republicans arriba dies després que el govern espanyol hagi anunciat la seva intenció de prorrogar la gratuïtat i bonificació dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància per a passatgers recurrents durant tot el 2023. La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, donava a conèixer aquesta proposta que forma part del projecte dels pressupostos generals de l’Estat del 2023 acordat entre PSOE i Unides Podem.

Els abonaments gratuïts van entrar en funcionament el passat 1 de setembre i, en principi, s’allargaven fins al 31 de desembre d’aquest mateix any. Ara, el govern de Pedro Sánchez té la intenció de prorrogar-ho durant tot l’any vinent, però perquè sigui una realitat, caldrà que el Congrés doni llum verda als pressupostos per al 2023 de PSOE i Unides Podem. Ara, també caldrà veure si la PNL presentada per ERC també tira endavant i la bonificació s’estén al transport regular per carretera.