Entra en vigor la rebaixa temporal de les tarifes del transport públic

La rebaixa temporal de les tarifes del transport públic, que té com a mesura estrella la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància, entra en vigor aquest dijous. El decret del govern espanyol també inclou que els títols d’alta velocitat i Avant per als viatgers recurrents costin la meitat. Els abonaments es poden adquirir des del passat 24 d’agost i tenen com a requisit dipositar una fiança i fer un mínim de 16 viatges abans de finals d’any. Així mateix, la T-usual i la T-jove també passen a costar la meitat, mentre que la T-casual té un descompte del 30%. Aquests últims abonaments ja es poden adquirir rebaixats als canals i punts de venda habituals.

Els abonaments bonificats de Renfe estaran vigents fins al 31 de desembre. En el cas dels títols com la T-usual, T-jove i T-casual caducaran el 15 de gener a la demarcació de Barcelona i el 31 de gener a Girona, Tarragona i Lleida. Així mateix, en l’alta velocitat i Avant, el període de vigència dels abonaments també s’amplia un mes, fins al 31 de gener del 2023.

Gent en un tren de Rodalies aturat a Sants, l’1 d’octubre del 2021, durant la vaga de maquinistes | ACN

Accés als abonaments gratuïts

Per accedir als abonaments gratuïts cal un registre previ a les aplicacions o pàgines web de Renfe, des d’on es diposita una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros pels trens de Mitja Distància. El dipòsit abonat es retornarà si a finals del mes de desembre s’han fet un mínim de quatre viatges mensuals, és a dir, 16 en total. En cas de no complir-se aquesta condició, la fiança no serà retornada.

El Ministeri de Transports recomana que el pagament de la fiança es faci amb targeta bancària, de manera que així el reemborsament es pugui fer de manera automàtica. En cas que la fiança es dipositi en metàl·lic, la devolució haurà de sol·licitar-se a les taquilles, oficines d’atenció al client o a altres serveis de postvenda de Renfe.

Un cop fet el registre i dipositada la fiança, els usuaris poden adquirir els bitllets bonificats a través de la mateixa aplicació o web de Renfe, a les màquines d’autovenda o a les taquilles de les estacions. En el cas dels bitllets obtinguts telemàticament, els usuaris reben un codi QR que han de descarregar i que els serveix per accedir a les estacions o obtenir el bitllet físic. Els abonaments es poden tramitar mentre estiguin en vigor, tot i que es recomana fer-ho abans del pròxim dilluns 5 de setembre, dia en què s’espera un augment de viatgers.

T-usual i T-jove a meitat de preu i T-casual amb una rebaixa del 30%

A banda, la T-usual i la T-jove costen la meitat des d’aquest dijous, mentre que la T-casual té una rebaixa del 30%. El descompte també s’aplica en les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses, i el títol per a persones en situació d’atur. Tal com és habitual, aquests abonaments són vàlids per les línies de TMB de metro i de bus, ferrocarrils, Rodalies, TRAM i els serveis de bus metropolità, interurbà i urbà.

A més, l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM) també va acordar que es beneficiïn de la rebaixa del 50% tots els títols multiviatge existents, encara que no formin part de cap sistema tarifari integrat. És el cas, per exemple, dels recorreguts interns de les Terres de l’Ebre o diversos serveis de les comarques del Pirineu, entre altres. A diferència dels títols gestionats per l’Estat, en aquests abonaments els descomptes ja estan aplicats en tots els mecanismes de compra.

Pel que fa a les tarifes de la T-familiar, la T-grup i la T-dia, l’ATM no aplica cap rebaixa, ja que el reial decret aprovat pel govern espanyol no contempla la possibilitat d’incloure en la bonificació els títols pensats per a la població turista o d’ús esporàdic.