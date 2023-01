Dos nous radars en funcionament a la C-59 a Palau-solità i Plegamans

Dos nous radars al tram de Palau-solità i Plegamans de la C-59, un en cada sentit de la circulació. Aquesta és la mesura que posarà en marxa el Servei Català de Trànsit a partir d’aquest dilluns amb l’objectiu de reduir la velocitat excessiva dels conductors en aquest tram i, en conseqüència, la sinistralitat. Aquests dos radars corresponen al nou Pla de seguretat viària (PSV) 2021-2023 i segons l’organisme seran “eficaços” per assolir els objectius europeus de reducció de les víctimes a la carretera.

Concretament, aquests radars estaran situats entre els quilòmetres 8,760 i 4,905. El límit de velocitat és de 90, però molts conductors l’excedeixen en aquest tram. De fet, segons el servei català de trànsit des del 2018 s’han produït 22 accidents amb víctimes en aquest tram. D’aquests 22, un parell han estat mortals. Amb aquests dos radars que s’incorporaran hi haurà 202,12 quilòmetres de la xarxa viària catalana controlats per aquestes eines. En total hi ha 40 radars de tram a Catalunya i 250 radars d’altres tipus.

Imatge de recurs d’un radar com els que instal·laran a la C-59 per controlar la velocitat dels conductors al tram del Palau Solità / ACN

Els avantatges dels radars segons el servei català de trànsit

El servei català de trànsit defensa l’ús de radars perquè “eviten frenades sobtades”, cobreixen trams sencers d’una via, fan que les velocitats siguin “més igualades i uniformes” al llarg del tram i “comporten un element dissuasiu de gran efectivitat sobre el comportament dels conductors. També apunten que complementen els sistemes de control convencionals, com els radars microones, de làser i els piezoelèctrics.

Segons dades del servei català de trànsit l’any passat la velocitat excessiva va ser la causa de l’11,9% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes a Catalunya, motiu pel qual els aliats són un gran aliat per a Trànsit.