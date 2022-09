Restablerta la circulació a l’R11 nord després de dues hores aturada

Restablerta la circulació de trens a l’R11 en sentit nord, entre Maçanet-Massanes i Girona, després d’una aturada que s’ha allargat més de dues hores. La incidència ha estat causada per una avaria mecànica en un tren a Riudellots de la Selva, a Girona, que ha obligat que els trens de Rodalies d’aquesta línia s’haguessin d’aturar a l’estació de Maçanet. Renfe, que ha alertat de la incidència a través de les xarxes socials, ha establert un pla de transport alternatiu per carretera des de l’estació de Maçanet-Massanes cap a Girona pels passatgers dels trens afectats. Es calcula que son uns 300 usuaris que s’han vist afectats per l’aturada. De retruc, aquesta incidència ha arribat a provocar endarreriments superiors als 60 minuts en trens de l’R11 que circulaven en sentit sud.

Segons ha avançat Europa Press, Renfe ha confirmat que l’avaria mecànica en un tren ha provocat que només quedés disponible la via en sentit sud entre Maçanet de la Selva i Girona. Ara, la circulació ja s’ha restablert i s’espera que es recuperi la freqüència del servei progressivament.

Alteracions a Rodalies per les obres a la Sagrera

Alteracions a les línies R1, R2 nord i R11 de Rodalies per les obres de l’estació de la Sagrera, que s’allargaran durant tres mesos, fins al 10 de desembre. En una segona fase de les obres, a partir del dilluns 19 de setembre i fins al 2 de desembre els combois de l’R2N i l’R11 circularan fins a Sant Andreu Comtal i, a diferència del que passa ara, l’R11 farà parada a totes les estacions entre aquesta estació i Granollers Centre.

El Govern reclama el traspàs de Rodalies

Aquest dimarts, la portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, exigia, un cop més, el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat, després de les últimes incidències que hi ha hagut en diverses línies, com l’R2 sud, les obres de l’R2 nord o l’R4. “Exigim el traspàs de les Rodalies per respecte als ciutadans de Catalunya. No hi pot haver mobilitat sostenible si Rodalies no funciona”, deia Plaja.