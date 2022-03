Tots els festius que hi haurà l’any que ve

El calendari de festius per al 2023 s’ha fet públic aquest dimecres, quan l’ha aprovat la conselleria d’Empresa i Treball. Per tal d’aprovar els dies festius, cal que es posin d’acord els agents socials i econòmics del Consell de Relacions Laborals i que posteriorment ho aprovi la conselleria. Així, el primer festiu del que gaudirem el 2023 serà el dia 6 de gener, el dia de Reis, que caurà en divendres. Aquest serà el primer festiu perquè l’1 de gener l’any que ve caurà en diumenge.

Un calendari

Els festius que hi haurà a la primavera

Els següents festius seran el 7 i el 10 d’abril, que seran divendres Sant i dilluns de Pasqua. Al mes de maig l’únic festiu serà l’1 de maig, que com enguany cau en diumenge l’any que ve caurà dilluns. Al juny hi haurà Sant Joan, el dia 24, tot i que caurà en dissabte, pel que molta gent no ho considerarà festiu.

Dos festius a l’estiu i dos a la tardor

A l’estiu, el 15 d’agost serà festiu, com sempre, i caurà en dimarts, i l’11 de setembre caurà en dilluns. A la tardor els festius planificats són el 12 d’octubre, que caurà en dijous, i l’1 de novembre, el dia de Tots Sants, que serà dimecres.

Quatre festius per tancar l’any

Tancaran l’any quatre festius al mes de desembre. El pont de la Constitució, amb el festiu del dia 6 de desembre i el de la Immaculada, el dia 8, caurà en dimecres i divendres. Pel que fa al Nadal, el dia 25 de desembre serà dilluns, i Sant Esteve caurà en dimarts.

A més d’aquests festius, cada ajuntament podrà proposar unes altres dues festes locals. A Barcelona, normalment, s’agafa el 24 de setembre, dia de la Mercè, i la Pasqua Granada, al juny.