Torna la Panera més Gran d’El Món: sorteig del 2022

Com participar-hi?

Via Facebook: Fes-te seguidor de la nostra pàgina, comparteix el sorteig al teu mur i nomena dos amics als comentaris.

Via Instagram: Segueix el nostre perfil i menciona dos amics en els comentaris de la imatge del sorteig.

Pots participar-hi a través de les dues xarxes socials alhora, i tindràs el doble de possibilitats de guanyar.



Tens temps de participar-hi fins al 21 de desembre a les 13h.

Aquell mateix dia sabràs si has resultat el guanyador. Hi haurà un únic premiat que rebrà tots els regals de la panera.

Aquests són els premis que pots guanyar:

1 – Un vol per a dues persones amb Vueling

Un bitllet per al guanyador més un acompanyant en un vol directe d’anada i tornada operat per Vueling, des de Barcelona al destí que esculli. Per volar entre el 9 de gener del 2023 i el 30 de juny del mateix any, excepte uns períodes concrets que es delimiten a les bases legals.

Un avió de Vueling / Cedida

2- Una estada rural obsequi del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Una estada rural per a dues persones en règim d’allotjament i esmorzar al Pirineu i Terres de Lleida. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida et convida a gaudir d’un dels entorns més bonics de Catalunya.

3- Unes unisex Cottet Barcelona, model JULES, en color caramel, de Cottet Òptica i Audiologia

De forma arrodonida i estil casual, en acetat. Perfecte tant per a un look informal de cap de setmana com per al dia a dia dels més exigents.

Ulleres de Cottet del model Jules

4- El Gran Teatre del Liceu t’obsequia amb una Caixa Regal Òpera.

El millor regal és l’art. Celebrem plegats el 175 aniversari del Liceu amb una vetllada inoblidable per a dues persones

Dues entrades d’òpera o dansa

Localitats a les millors zones del teatre

Una subscripció a Liceu+LIVE

5- Lot de productes Borges

La marca catalana Borges t’obsequia amb una variada selecció dels seus productes i diversos articles de les diferents games de la marca:

Borges Natura: elaborada amb ingredients naturals, per a una alimentació saludable sense renunciar a un bon sabor.

1 Beguda de Nous NATURA

1 Mix Antiox NATURA

1 Capsa de barretes de fruits secs i xocolata negra

Selecció: els millors fruits secs.

1 Bossa de Nous Selecció Gra

1 Bossa d’ametlles Selecció Impuls (90g)

Pizarro: fruits secs de les nostres terres.

1 Bossa de nous amb closca Pizarro

1 Bossa de festucs Pizarro

A la Teva Cuina: ingredients seleccionats i preparats mitjançant processos que garanteixen la conservació de les seves qualitats per oferir el ‘toc Borges’ a una infinitat de plats.

1 Pot de farina d’ametlles (bakery)

1 Bossa de panses sense llavors

Vinagre Mòdena: vinagre balsàmic amb el sabor agredolç genuí i inconfusiblement deliciós per la maduració natural en bótes de fusta.

Una ampolla de vinagre Mòdena 250ml

Oli: elaborat amb olives 100% arbequina, conegudes pel seu sabor afruitat.

Una ampolla d’oli d’Arbequina 250ml

Gadget

Un pot de vidre ideal per conservar els fruits secs

Productes Borges

6- Una experiència única a L’ Aquàrium de Barcelona: submergeix-te entre taurons

T’has preguntat mai què se sent al fons del mar? Ara pots descobrir-ho mentre et deixes meravellar per l’elegància dels taurons. Pots submergir-te a l’Oceanari de L’Aquàrium de Barcelona i sentir de ben a prop la calma i tranquil·litat de la Mediterrània. L’experiència comença des de la passarel·la fixa d’observació de l’Oceanari: un instructor de l’equip de biologia ensenya els participants a fer servir l’equip de busseig, el llenguatge que es fa servir per comunicar-se sota l’aigua, i els acompanya a descobrir els misteris que s’amaguen al fons del mar, mentre es contemplen taurons, rajades i moltes altres espècies.

Activitat de L’Aquàrium

7- Unes sabatilles esportives, una motxilla i una gorra de la marca PUMA

Tres obsequis

Calçat esportiu (model de la sabatilla esportiva blanca, subjecte a disponibilitat segons número)

Motxilla infantil

Gorra amb logo

Obsequis PUMA

8- Deu bitllets de La Grossa de Cap d’Any

10 bitllets per participar en la rifa de La Grossa de Cap d’Any 2022! Pots guanyar fins a 200.000 € per bitllet i molts més premis!

La Grossa de Cap d’Any 2022

9– El restaurant Windsor Cuina Catalana et regala un dinar menú amb maridatge de vins

El menú que ofereix aquest elegant establiment de cuina catalana al cor de l’Eixample es compon d’una degustació del xef, tres mitjos plats i postres. També se serveix un maridatge de 3 vins. Hi ha inclòs el pa, l’aigua i el cafè.

Restaurant Windsor

10 – Pack de productes de Priorat B&D Lab

Lot dels quatre productes més representatius d’una petita destil·leria situada a Bellmunt de Priorat, al cor de la comarca, i on s’uneixen tradició i innovació.

Dos Déus Origins Red: vermut negre guanyador del Millor vermut Català 2022 dels Premis Vinari

Dos Déus Origins White: un vermut fresc elaborat amb muscat

Dos Déus Dip: un vermut únic, fumat seguint el mètode d’elaboració dels whiskies

Ratafia Mina: una ratafia diferent, feta amb magnòlies, com mana la tradició de Bellmunt, el poble on hi ha el celler

Vermuts Dos Déus per a la Panera Més Gran del Món 2022

