Tensió al ple de Palau-solità i Plegamans pel canvi de model en la gestió de l’aigua

El ple de Palau-solità i Plegamans celebrat aquest dijous, 30 de juny, ha estat tens per l’aprovació, amb els vots d’ERC i Junts, del canvi de forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua. Segons el govern municipal, es tractava de donar resposta a la voluntat popular, ja que en el procés participatiu celebrat entre el 10 de maig i el 3 de juny més del 86% dels que hi van votar var donar suport a la gestió directa. Però l’oposició, encapçalada pel PSC, i on també hi ha Ciutadans, no ho veu igual. Segons aquests partits, el procés participatiu celebrat no és representatiu realment de la voluntat popular, ja que només hi van participar 282 persones en un municipi de 14.917 veïns, és a dir un 1,9% de la població.

El PSC ha retret al govern local –encapçalat per ERC– que el procés de municipalització del servei d’aigües és una decisió purament ideològica que ja estava presa des de l’inici del mandat, i abans del propi procés participatiu. De fet, Així ho ha reconegut Sergi Plaza, regidor d’ERC, titular de la cartera de d’Economia, Serveis Municipals, Innovació i Eficiència Energètica: “Nosaltres no diem que CASSA [l’actual concessionari] no sigui eficaç i no hagi prestat bé el servei durant els últims anys: municipalitzar el servei és només un tema polític”.

El PSC ha retret el que els socialistes consideren errades i falta de rigor de l’informe CAPIOL, encarregat pel govern per analitzar els avantatges i inconvenients dels models de gestió de l’aigua, així com la modificació del mateix informe en plena consulta popular. I és que, després de la denúncia de les errades a l’informe, l’Ajuntament va publicar una nova versió corregint algunes de les dades que hi contenia. Però en cap cas es va aturar el procés participatiu.

L’alcalde, Oriol Lozano (ERC), ha responsabilitzat l’oposició del fracàs de la consulta, acusant-los de no incentivar el vot. “No sé de què us queixeu en relació a la participació”, ha dit. Plaza, ha afegit que “ha estat un dels processos amb més participació”. “Si la ciutadania no participa, ja no és culpa nostra: el govern arriba on arriba”, ha sentenciat.

“El procés ha estat la crònica d’un fiasco anunciat”, ha dit Marc Sanabria, regidor del PSC. “El servei d’aigua s’ha prestat de forma pública fins ara, perquè és i serà sempre un servei públic, i el concessionari l’ha gestionat de forma excel·lent i així ha estat valorat per la ciutadania”, ha afegit. I ha alertat que GIACSA no té estructura suficient per prestar un servei de qualitat a Palau: “Només té 21 treballadors per donar servei a 27 municipis”, ha alertat Sanabria. “Els experiments, a casa i amb gasosa. Amb l’aigua dels veïns i veïnes no s’hi juga”, ha sentenciat.

Informes favorables amb errades manifestes

El PSC ha denunciat que l’informe encarregat a l’empresa CAPIOL contenia errades greus, referents a les inversions de millora de la xarxa (que el propi Ajuntament ha reconegut i que, amb la correcció, baixen en 200.000 euros) o despeses no contemplades, com ara de personal de guàrdia o d’energia elèctrica. També ha recordat que amb el model de gestió directa desapareix el cànon, que es tradueix en menys ingressos per a l’Ajuntament.

Fins i tot s’ha denunciat que el propi document de CAPIOL incloïa, en alguns casos, la seqüència de lletres “XXXX” a l’hora de referir-se al municipi, “una prova més que aquest informe és simplement un “copia-enganxa” d’informes d’altres municipis, sense analitzar amb detall el cas de Palau”, ha explicat Marc Sanabria. “Els Ajuntaments que volen passar a la gestió directa encarreguen, sempre, un informe a CAPIOL; l’empresa de Leonard Carcolé, l’artífex de la privatització d’ATLL, que sempre conclou que la millor opció és prestar el servei a través del sistema CONGIAC-GIACSA”.

El PSC també ha recordat al ple que el document de CAPIOL contempla un augment de la tarifa de l’aigua a partir del 5è any. En aquest sentit, ha volgut posar de manifest que, a Vila-rodona, CONGIAC acaba d’aprovar un augment del 55% de la tarifa de l’aigua al municipi el segon any de gestió del servei i que s’ha fet sense ni tan sols passar pel ple. A més aquest increment s’ha produït només 3 anys després que el consistori vilarodoní afirmés que “amb GIACSA el preu de l’aigua seria el millor possible”.

La decisió del govern municipal de passar a la gestió directa mitjançant el sistema CONGIAC- GIACSA també l’ha enfrontat amb els partits de l’oposició. “El servei d’aigües s’ha de gestionar amb solvència, i la proposta del govern és optar per un operador que ens transmet poca confiança”, ha dit Sanabria, tot recordant la sentència del TSJC (que diu que GIACSA és una societat mercantil) o l’opinió del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que acusa de frau de llei la gestió del servei d’aigua a través d’aquest consorci. “Fins i tot l’Autoritat Catalana de la Competència ha acusat GIACSA d’empresa municipal fantasma”, ha exposat Sanabria.

El grup municipal de Ciutadans ha denunciat la falta de transparència de tot el procés i ha recomanat al govern portar la decisió de passar a la gestió directa al seu programa electoral de 2023. “Terrassa va trigar 3 anys a culminar el procés: és impossible que Palau ho porti a terme en 6 mesos”.

També associacions de veïns s’han queixat de la decisió. Les de Can Cortés ha denunciat en fulls volants que ha repartit que CONGIAC “és un consorci de dubtosa reputació que ja ha estat condemnat per frau en algun ajuntament que han volgut fer el mateix, com el de Collbató, en presentar-se com una empresa pública -per eludir la competència- quan en realitat és una societat mercantil pública subjecte a dret privat, com han demostrat els jutges del TSJC”.