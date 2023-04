Guanya un bitllet per a la Grossa de Sant Jordi: poden tocar-te 2 milions d’euros

S’acosta Sant Jordi i el sorteig especial de La Grossa per a aquesta diada, que se celebra pocs dies després de la festa del llibre, el dia 27 d’abril al migdia. Hi pots arribar a guanyar 2 milions d’euros amb el premi extraordinari, si tens el número del primer premi i la sèrie. Però també hi haurà 50.000 euros per al bitllet amb les cinc xifres del primer premi, 20.000 euros per a les cinc xifres del segon premi i 10.000 per al tercer. A més, Loteries de Catalunya sortejarà un segon reintegrament. I no oblidem les múltiples opcions de guanyar quantitats més petites amb les terminacions.

Sorteig d’El Món per aconseguir un bitllet gratis

Un bitllet del número de La Grossa de Sant Jordi 2023 que sorteja El Món

Per aconseguir un bitllet per a La Grossa de Sant Jordi, la primera oportunitat és participar en el sorteig d’El Món per guanyar un dels 30 que rifem, amb un número icònic que solem reservar per als nostres lectors: el 01714. El sorteig d’El Món es fa entre aquest dimecres i aquest divendres a través de la nostra pàgina de Facebook i el nostre Instagram. En cas que no resultis afortunat o afortunada en aquest sorteig, encara seràs a temps de comprar un bitllet per només 5 euros, per internet o en els punts de venda habituals. Però de moment aquí tens les bases legals de la rifa d’El Món i els accessos a Facebook i Instagram per participar-hi.

Accés per participar-hi a través de Facebook

Accés per participar-hi a través d’Instagram

La data del sorteig de Sant Jordi: 27 d’abril

Encara que sigui La Grossa de Sant Jordi, el sorteig no es fa el mateix dia 23, sinó quatre dies després, el dia 27, que a més a més també és una diada rellevant a Catalunya perquè és la Mare de Déu de Montserrat. Com diu el protagonista de l’espot televisiu del sorteig, doncs, una de les coses que es pot fer el dia de Sant Jordi és “al quiosc amb la Grossa, tancar la diada compartint la il·lusió que potser que aquesta sí, ara sí, serà la premiada”. És a dir: el dia de Sant Jordi es pot aprofitar encara per comprar un bitllet per al sorteig en algun quiosc obert –és diumenge– i, si no, encara hi haurà temps fins al dijous següent a les 12 hores del migdia per comprar-lo.

Quants bitllets hi ha a la venda

Per a La Grossa de Sant Jordi s’han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79.999). Cada número té un total de 35 sèries. Per obtenir el número del premi extraordinari (en cas que la sèrie coincideixi), que és mateix que el del primer premi, es farà un sorteig. Seguidament, se sortejaran el segon, el tercer i el segon reintegrament. Tot plegat, un sorteig ràpid i fàcil de seguir i d’entendre.

El premi extraordinari de la Grossa de Sant Jordi

El primer premi tindrà un guanyador extraordinari de dos milions d’euros per al jugador que tingui el número guanyador i la sèrie. La resta d’encertants dels cinc números (34 bitllets) obtindran un premi de 50.000 euros, mentre que els bitllets amb el número anterior i posterior rebran 2.000 euros. També es premiaran totes les terminacions del número guanyador, que obtindran més o menys diners en funció de les xifres coincidents.

El segon premi, de 20.000 euros, s’obtindrà quan les cinc xifres coincideixin amb les extraccions del segon sorteig. El mateix passa amb el tercer premi, de 10.000 euros.

Una loteria molt social

I, al final, tinguis o no tinguis un dels números premiats, el més important de La Grossa és que el 100% dels beneficis que generen la venda de bitllets per als sortejos es destinen al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya, és a dir que els diners es queden a Catalunya i s’inverteixen en programes socials per als més vulnerables.