Sortegem 15 bitllets per participar a La Grossa de Cap d’Any

Quin és des de fa 18 anys el sorteig més important de Catalunya durant les festes de Nadal? Sí, ho has endevinat: el de La Grossa de Cap d’Any, la loteria catalana que sempre cau a casa perquè tots els beneficis es destinen a mesures de benestar social a Catalunya. Però és que, a més a més, et pot tocar una bona picossada si tens un número premiat: fins a 200.000 euros per bitllet i molts més premis.

Perquè això sigui possible, el primer de tot és aconseguir un d’aquests bitllets, i aquí és on entra El Món per a un primer intent: sortegem 15 bitllets per a La Grossa de Cap d’Any! Això vol dir que 15 dels lectors d’El Món obtindran el seu bitllet en aquesta rifa, a banda dels que puguin comprar a més a més si volen tenir més opcions de guanyar.

Com comprar un bitllet i quins premis poden tocar-te

La primera cosa que has de saber és que, si no et toca cap d’aquests 15 bitllets, sempre podràs comprar-ne un (o diversos) comprant-los en qualsevol dels punts de venda de l’amplia xarxa que té La Grossa o bé directament a la web de Loteries de Catalunya. El sorteig és el 31 de desembre i es posen a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 50 sèries, cinc de les quals en format electrònic. El preu per bitllet és de 10 euros.

Hi ha 5 grans premis. La Grossa, el primer premi, amb un import de 200.000 € per cada bitllet, (20.000 € per euro jugat). El segon premi, 65.000 € per bitllet; el tercer, 30.000 € per bitllet; dos quarts, 10.000 € per bitllet; i, finalment, tres cinquens, 5.000 € per bitllet. Un cop celebrat el sorteig, podràs comprovar si el teu bitllet està premiat de manera fàcil i ràpida en aquest apartat de la web de Loteries de Catalunya.

Sorteig d’El Món per aconseguir el teu primer bitllet

Però tornem al principi, que era com aconseguir un dels 15 bitllets que sorteja El Món, que podria ser el primer dels que acabis tenint per al sorteig del dia 31, ja que sempre ve de gust compartir la il·lusió amb familiars i amics i per això molta gent en compra més d’un.

El sorteig d’El Món farà el 16 de desembre de 2022, i et pots apunta per entrar-hi des d’aquest dilluns, 12 de desembre, fins el mateix dia 16 a les 12 hores del migdia. La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que facin un comentari a la pàgina oficial del sorteig de Facebook o bé d’Instagram del Món, mencionant dues persones.

El registre dels participants es farà mitjançant l’eina Easypromos, que és la mateixa que es farà servir per al sorteig. Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook o d’Instagram autèntic i ser seguidors de les pàgines de Facebook o d’Instagram d’ El Món. Els participants hauran de comprovar, fins al dia 23 a les 15 h, si són guanyadors mitjançant l’enllaç que es publicarà a les xarxes socials i al web d’El Món. Els guanyadors seran contactats per missatge privat del Facebook o de l’Instagram d’El Món per recollir el bitllet per la redacció d’El Món.

Tens tots els detalls de les condicions del sorteig a les bases legals.