Sis anys de millora de la qualitat de vida als barris amb Aigües de Barcelona i la CONFAVC

Aigües de Barcelona i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), juntament amb tres dels ajuntaments participants (Gavà, Sant Feliu de Llobregat i Viladecans), han fet balanç dels prop de sis anys de col·laboració en el projecte A-porta, acompanyant porta a porta, aquest divendres en un acte a Barcelona.

El programa d’empoderament veïnal A-porta, impulsat per la CONFAVC, ha arribat ja a 21 barris de 12 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, de Tarragona i Reus per oferir suport i recursos al veïnat a través dels més de 110 picaportes, persones que viuen al barri i que informen els veïns i veïnes sobre aquells aspectes que poden promoure la millora de la seva qualitat de vida.

L’acte, que ha comptat amb la presència dels equips de picaportes dels municipis on es desplega el projecte actualment, hi han assistit Jordi Giró, president de la CONFAVC; Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona; Gemma Badia, alcaldessa de Gavà; Oriol Bossa, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, i Gisela Navarro, segona tinenta d’alcalde d’Acció Comunitària i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Viladecans.

Felipe Campos ha destacat que A-porta “és un exemple de treball en xarxa des de la base, el barri, a partir de la feina dels picaportes”. “És també un treball en xarxa institucional, que demostra com la col·laboració conjunta entre empreses com Aigües de Barcelona, entitats com la CONFAVC i ajuntaments pot generar projectes que milloren la qualitat de vida de les persones, dignifiquen els barris i trenquen amb l’aïllament social”, ha afegit Felipe Campos.

Per la seva part, Jordi Giró ha subratllat que ”l’A-porta és la suma i cohesió dels veïns i veïnes, de la sensibilitat dels municipis i d’Aigües de Barcelona, qui no sols col·labora sinó que s’implica, sempre per no deixar ningú enrere.” I ha reconegut la feina dels picaportes, “qui són la veritable ànima del programa”.

Més de 14.000 llars visitades en 6 anys

Segons les dades de la CONFAVC, des del 2016 el projecte A-porta, acompanyant porta a porta ha comptat amb 110 picaportes i ha arribat a 22.122 persones de 21 barris de 12 municipis catalans. Els diferents equips de picaportes han visitat 14.423 llars de tot Catalunya i han fet 7.375 entrevistes a més de 10.000 persones que els han obert la porta.

A través del programa A-porta, un grup de persones carismàtiques dels barris es converteixen en picaportes, veïnes i veïns que, en coordinació amb serveis socials i des de la relació de confiança, visiten totes i cadascuna de les llars del barri per detectar situacions de vulnerabilitat i soledat no desitjada i informar dels mecanismes i ajuts que ofereixen les administracions i altres entitats, com Aigües de Barcelona, a través de les tarifes socials i bonificacions.

El programa, inspirat en el projecte francès Voisin Malin, es va iniciar l’any 2016 al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, i posteriorment, s’ha desplegat en altres barris de la ciutat i una desena de municipis de Catalunya com Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Sabadell, Mataró, Tarragona, Reus, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, amb l’objectiu de detectar situacions de vulnerabilitat, assessorar gent gran que es troba sola i fomentar la convivència i el civisme.

Aigües de Barcelona es va sumar al programa projecte A-porta l’any 2016. Des d’aleshores, gràcies al suport de la companyia, el projecte s’ha desplegat a 10 dels 21 barris on ha arribat: Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona; els barris de la Montserratina i la Unión de Viladecans; Ausiàs March, Ca n’Espinós, Les Ferreres i Pisos del Congrés de Gavà, i Can Calders de Sant Feliu de Llobregat.

Els ‘picaportes’, la clau per arribar a les llars

Una de les claus de l’èxit del programa són els picaportes, persones formades en el programa que aconsegueixen arribar a la porta de casa dels veïns, escoltar-los, detectar-ne les necessitats i assessorar-los per intentar millorar la seva qualitat de vida. Els equips de picaportes, un 90% dones, estan formats per aproximadament 8 veïnes i veïns del barri, persones vinculades a les associacions o entitats del territori i que són un reflex de la diversitat del territori.

Durant les visites a les llars, els picaportes informen i acompanyen els veïns en termes de pobresa energètica, accés a drets socials, soledat no desitjada de la gent gran, dones i igualtat, aïllament social no desitjat, cerca de feina, gestió de residus, convivència i civisme, etc.

En el marc del projecte, les persones picaportes també tenen l’oportunitat de millorar la seva situació laboral, ja que són formades, contractades i coordinades per fer l’assessorament veïnal. De mitjana, cada picaporta visita uns 40 habitatges al mes i fa unes 10 entrevistes.