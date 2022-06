Un sindicat denuncia que els Mossos han de fer de jardiners de la marihuana

Efecte col·lateral de la quantitat ingent de decomissos de marihuana que els Mossos d’Esquadra porten a terme a Catalunya. En concret, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat per escrit que els agents han de fer de “jardiners de les plantes que requisen”. De fet, el sindicat lamenta que el cos faci el sord a “l’Avaluació de riscos laborals sobre l’operativa de comisos de cànnabis de 9 de setembre de 2021”.

Segons la denuncia del Sindicat, el tràfic de marihuana i els delictes que genera ocupen una part ingent de les unitats d’investigació del cos de Mossos d’Esquadra. Així asseguren que la marihuana té a Catalunya una “denominació d’origen pròpia” perquè “és el bressol principal d’Europa en plantacions d’aquesta droga”.

“Tasques de jardiners”

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) insisteix que ha reclamat sempre els recursos necessaris pels efectius d’aquesta especialitat gràcies als que puguin fer front a unes xarxes criminals cada vegada més professionalitzades. El sindicat també insisteix que les Unitats d’Investigació es veuen obligades a fer amb la substància comissada, més quan en nombroses ocasions aquesta ha resultat un problema de salut pública per als membres dels Mossos d’Esquadra. “Es denuncia novament que els efectius policials (en el desmantellament i destrucció de la infinitat de plantacions de marihuana) es vegin obligats a assumir tasques de jardiners”, emfatisen.

L’escrit recorda les mesures que es van contemplar en l’Avaluació de riscos laborals sobre l’operativa de comisos de cànnabis de 9 de setembre de 2021. Un projecte que contempla la dotació al personal d’equips de protecció individual i roba de treball adequada, evitar (en la mesura del possible) la manipulació d’instal·lacions elèctriques per part dels agents o reduir al mínim, la manipulació d’aquesta substància per evitar el risc de contaminació. “Una situació que obliga a la Direcció General de la Policia i al Departament d’Interior a canviar els criteris d’actuació que el cos de Mossos d’Esquadra ha tenir respecte aquesta situació”, indica el sindicat.

“Canvi de mirada”

D’aquesta manera, SAP FEPOL demana un “canvi de mirada en la gestió de la marihuana”. En aquest sentit, reclamen l’aplicació de les mesures contemplades a l’Avaluació de riscos i que es comencin a licitar la talla de les plantacions, així com el desmantellament i destrucció de tot el material de cultiu. En definitiva, el sindicat en el seu escrit reivindica que els Mossos són els responsables de la investigació que ha de portar al comís de substàncies i detenció dels autors dels delictes contra la salut pública. “Però en cap cas (i més veient la quantitat de plantacions) han de ser els responsables del tall, desmantellament i destrucció de les plantes la qual cosa hauria de ser assumida per empreses especialitzades”, repliquen. “No hem de fer de jardiners!”, reclamen des del sindicat.