Els sindicats temen instruccions “ambigües” de Cambray per complir el 25%

Els sindicats educatius han reaccionat amb escepticisme a l’anunci del conseller Josep Gonzàlez-Cambray que enviarà instruccions als centres per aplicar la sentència del 25% sense que afecti la immersió lingüística. No tenen clar que les instruccions siguin clares, pel que temen que la responsabilitat acabi recaient en els equips directius i els docents.

La portaveu nacional del sindicat educatiu majoritari, USTEC, Iolanda Segura, assegura que les instruccions de Cambray “aniran en la mateixa línia del que pretenien fer amb la modificació de la llei de política lingüística”, és a dir, que els centres facin el seu projecte educatiu “segons la seva realitat sociolingüística”. Una altra possibilitat, assenyala, és que la instrucció sigui “fer una àrea en castellà”.

Els sindicats educatius en guerra amb Educació / Ivet Núñez

“No poden ser frases ambigües o interpretables”

La USTEC avisa que si les instruccions no són clares denunciaran que “la conselleria no compleix la seva funció”. “No pot deixar els centres de la mà de Déu perquè la seva responsabilitat és protegir-los”, adverteix Segura, que subratlla que calen instruccions “clares” . “Si fan això ho denunciarem, perquè no poden ser instruccions amb frases ambigües o que requereixin molta interpretació”, afegeix abans de recordar que la seva posició és que “no s’ha d’acatar la sentència”.

En aquest sentit, La Intersindical sosté que la interlocutòria es dirigeix al conseller i ell l’està “redirigint” a les direccions. “Està acatant la sentència i situant el pes a les espatlles de les direccions i dels docents”, denuncia el portaveu Roger Castellanos, que reclama al conseller que prengui una decisió per “blindar jurídicament la immersió lingüística”. També exigeixen a Cambray que doni “seguretat jurídica” als docents perquè continuïn fent les classes en català.

Desobediència i projecte lingüístic “únic”

La Intersindical demana “desobediència a la sentència” i un projecte lingüístic “únic” per a tot el país. “La sentència és una ingerència al sistema educatiu. Hem de partir de la base que no es pot parlar de percentatges per establir usos lingüístics”, explica abans d’assenyalar que, en la majoria de centres catalans, el català no representa “ni un 25%”.

Aquest sindicat independentista té constància d’una “minoria” de mestres disposats a desobeir la sentència, però lamenta que “hi ha molta por”. “Ara les inspeccions no les faran els inspectors, sinó les famílies a través dels fills”, assenyalen.

Deslliurar de responsabilitats els centres educatius

Des de CCOO assenyalen que és la conselleria qui s’ha de responsabilitzar de les actuacions per respondre a la sentència i assegurar que es “deslliura” de qualsevol responsabilitat els centres. “Esperem instruccions clares perquè ens hi juguem la tranquil·litat del sistema educatiu”, explica la portaveu de la secció d’Educació de CCOO, Teresa Esperabé.

“Creiem que cal esperar a veure com es desenvolupen els esdeveniments abans de fer una submissió”, assegura Esperabé, que recorda que encara hi ha recursos pendents i no ha arribat una ordre inamovible. “Demanem a la conselleria que legisli perquè l’execució de la sentència no tingui un impacte en la immersió”, afegeix.

El conseller Cambray “parla molt i no diu res”

Lorena Martínez, d’UGT Educació, no té gaires esperances que les instruccions del conseller siguin clares. “Com sempre, parla molt i no diu res”, lamenta. Martínez posa d’exemple una de les afirmacions més reiteratives del conseller, que sempre es compromet a protegir els centres però “no diu com”. “El departament hauria d’invertir en educació i no retallar en aules d’acollida”, lamenta en referència a la baixada de l’ús del català a les aules en els últims anys i la importància d’aquestes aules per introduir els nouvinguts a la llengua.

Accelerar la modificació de la llei de política lingüística

L’únic sindicat partidari de la modificació de la llei de política lingüística com a via per respondre a la sentència és CCOO, que després de veure que el TSJC ha activat l’execució forçosa de la sentència demana als partits que “accelerin” la seva aprovació. Consideren que així es donaria resposta al TSJC amb el consens “més ampli possible” i el Govern podria eximir de qualsevol responsabilitat els equips directius i els docents.

Justament aquest dijous Junts per Catalunya s’ha despenjat definitivament d’aquest pacte entre ERC, els Comuns i el PSC per modificar la llei de política lingüística i deixar en mans dels centres l’utilització del català com a llengua vehicular a l’escola.