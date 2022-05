La Seguretat Social assumirà el cost de les baixes per regles doloroses

La polèmica baixa per regles doloroses que vol aprovar el govern espanyol en la nova llei de l’avortament es va concretant poc a poc. Aquest divendres s’ha anunciat que el cost d’aquestes baixes l’assumirà la Seguretat Social des del primer dia. Això deslliura d’un pes important a l’empresa i facilitarà l’aplicació d’aquesta mesura que ha preocupat la patronal des que es va anunciar. Així ho han confirmat fonts del govern espanyol a l’Agència Catalana de Notícies.

La baixa laboral per menstruació dolorosa plantejada pel Ministeri d’Igualtat encapçalat per Irene Montero s’inclourà en l’esborrany de la reforma de la llei d’avortament que l’executiu de Pedro Sánchez vol portar al Congrés dels Diputats un cop s’aprovi al Consell de Ministres del pròxim dimarts. Segons les fonts del govern espanyol per aquestes baixes no s’exigirà un mínim cotitzat com en altres incapacitats temporals comunes. A més, no es marcarà un màxim de dies per a la baixa amb la intenció que la baixa funcioni segons les necessitats de cada dona.

Els principals canvis a la llei de l’avortament

Alguns dels canvis que planteja aquesta reforma de llei de l’avortament han estat molt comentats, com ara l’avortament lliure a partir dels 16 anys -sense necessitar permís dels pares- i fins a les 14 setmanes d’embaràs. Els principals canvis que planteja la llei del govern espanyol són els següents: