Sanitat ampliarà la quota de MIRs extraordinaris per cobrir les vacants

La medicina familiar i comunitària està patint una època de desprestigi que s’ha traduït en 71 places MIR d’aquesta especialitat vacants a Catalunya. El fenomen no es produeix únicament a Catalunya, pel que les comunitats autònomes han instat el ministeri de Sanitat a fer-se càrrec de la situació. Aquest dimecres el ministeri ha acordat amb les comunitats al Consell Interterritorial l’ampliació de la quota destinada a MIR extracomunitaris per cobrir les places que han quedat buides després de l’adjudicació final per al 2022.

Durant la roda de premsa posterior a la trobada, Darias ha explicat que la mesura ha comptat amb l’aprovació de tots els consellers autonòmics. Aquesta és la solució que ha adoptat el ministeri per donar sortida a les 217 vacants disponibles, gairebé totes de medicina de família. Des de Catalunya el passat dilluns es va demanar una convocatòria extraordinària per cobrir les places, però finalment s’ha optat per aquesta altra opció.

Sanitat sosté que s’han adjudicat el 93% de les places disponibles

La ministra de Sanitat ha recordat que el 8 de setembre del 2021 es va aprovar l’oferta de places per a l’accés aquest any, concretament 8.188 places i que ha estat durant el procés d’elecció, entre el 29 d’abril i el 20 de maig, quan han quedat aquestes vacants. Tot i així, Darias ha insistit que s’han adjudicat el 93% del total de places, és a dir, 7.971.

De les 218 places que ningú no ha triat, una és a un centre de conformitat prèvia, 200 són de medicina familiar, 8 de medicina del treball, 8 de medicina preventiva i 2 de microbiologia. La ministra ha assegurat que s’han estat “buscant alternatives” per adjudicar-les, ja que el sistema de salut “necessita” aquests metges, i finalment s’ha trobat aquesta solució. L’ordre ministerial del 8 de setembre establia una quota per a persones extracomunitàries que finalment s’ha optat per ampliar. Darias ha explicat que del total de places un 4%, 328, eren per a metges extracomunitaris amb el MIR aprovat. 525 persones no hi van poder accedir i ara 217 d’aquestes podran optar a una de les places que estan buides.