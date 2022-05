Sanitat augmenta a 30 els possibles casos de verola del mico a l’estat

El ministeri de Sanitat ha augmentat a 30 els possibles casos de verola del mico a l’estat. Segons les dades del ministeri, l’Institut de Salut Carlos III ha confirmat set casos i hi ha 21 mostres que han donat positiu a una verola no humana amb una PCR i que estan pendents de seqüenciar per determinar si són de verola del mico. A més, hi ha dues mostres sospitoses que s’han de tornar a analitzar. Sanitat ha anunciat que comprarà milers de vacunes contra la verola tradicional per intentar frenar l’expansió del brot.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha avançat que segurament apareixerà algun cas de verola del mico a Catalunya en els pròxims dies. En una entrevista a RAC1, Cabezas ha assegurat que encara no n’hi ha cap de confirmat, però que hi ha pacients amb alguna malaltia similar que “cal estudiar”. La secretària de Salut Pública ha afirmat que no hi ha gaire preocupació al departament per la creixent aparició de casos, ja que és una malaltia poc freqüent que acostuma a aparèixer en “brots petits i en un entorn concret”.

L’alerta per l’aparició de casos de verola del mico a Europa va començar al Regne Unit amb quatre casos confirmats i des de llavors se n’han detectat més a Portugal, Espanya i els Estats Units. La Ponència d’Alertes del Consell Interterritorial de Salut ha elaborat un protocol per a la detecció precoç de casos, que de moment s’han registrat majoritàriament a la Comunitat de Madrid, segons ha confirmat la conselleria de Sanitat de la regió.

“D’acord amb els procediments del sistema d’alerta precoç i resposta ràpida, s’ha obert una alerta a escala nacional, s’ha comunicat la situació a la Ponència d’Alertes i s’ha avisat a tots els actors rellevants per garantir una resposta ràpida, oportuna i coordinada”, han explicat fonts del ministeri. El protocol permetrà posar en marxa mesures de control davant qualsevol cas sospitós per evitar “l’aparició de casos secundaris” i es farà un rastreig dels contactes de les persones infectades.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la verola del mico es va identificar per primera vegada en humans el 1970. Dos anys després que la verola tradicional s’hagués donat per erradicada, es va trobar la verola del mico en un nen de nou anys. Des de llavors, la majoria de casos s’han detectat a zones rurals de la selva de la conca del riu Congo, però també se n’han registrat a diversos països de l’Àfrica Central i Occidental. El 2003 va haver-hi el primer brot fora d’Àfrica amb 70 casos de verola del mico als Estats Units. També s’han identificat casos a Israel, Singapur, el Regne Unit, Portugal i ara a Espanya.