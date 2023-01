Zakaria, de Palafrugell, primer català del 2023

El Zakaria ha estat el primer nadó català en néixer aquest 2023. Ho ha fet a l’Hospital de Palamós pocs segons després de la mitjanit, quan encara sonaven les campanades. El nen ha pesat 3,180 kg i els seus pares són la Meryem i el Mohamed, veïns de Palafrugell. El part no ha tingut complicacions i la mare i el fill estan en bon estat de salut. Aquest matí, per tal de garantir les mesures de seguretat que encara s’apliquen als hospitals per combatre la Covid, la tradicional visita institucional no s’ha fet.

A banda del Zakaria, han nascut altres nadons gairebé al mateix temps a la resat de regions sanitàries. El següent en néixer ha estat el Yousaf, a les Terres de l’Ebre. Ha nascut a les 00:04 a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els seus pares, la Khadija i l’Ahmed, són veïns de l’Aldea. El nen ha pesat 2,960 kg. Pel que fa a la regió metropolitana nord, el primer naixement s’ha produït a l’Hospital Germans Trias de Badalona, on ha nascut l’Àlex Adrián. El naixement s’ha produït a les 00:25 hores, ha pesat 3,590 kg i ha nascut per part natural. Els seus pares, l’Armina i en Rubén, originaris de Bolívia, viuen a Santa Coloma de Gramenet i l’Àlex Adrián és el segon fill que tenen.

A Barcelona, el primer ha sigut l’Abdul Jabbar

A Barcelona ciutat s’ha hagut d’esperar fins les 00:51 hores perquè naixés el primer barceloní de l’any. Ha sigut l’Abdul Jabbar, fill de Tanzilia i l’Amirgul,, del Kirguizistan. L’infant ha nascut sa a l’Hospital del Mar i ha pesat 3,872 kg.

A la regió metropolitana sud ha nascut una nena, la Dayla Mia. Concretament el seu naixement s’ha produït a les 02:14 hores del matí a l’hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues. Els seus pares són veïns del mateix municipi i s’anomenen Mary i Àlex. La nena ha pesat 3,660 kg i malgrat que s’ha avançat una setmana està perfectament sana.

El Pau, a Lleida, i la Yasmin a Tarragona

A Lleida, el primer nadó ha estat el Pau, que ha nascut a les 2:15 de la matinada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, amb un pes de 3,180 kg. Els seus pares són l’Íngrid i el Carlos, de les Borges Blanques.

A Tarragona, la Yasmin ha estat la primera en néixer. Ho ha fet a les 02.59 hores al Pius Hospital de Valls amb un pes de 3,415 kg. Els seus pares són la Najat i l’Slimane i es tracta de la quarta filla de la família.

Pel que fa a les regions sanitàries de la Catalunya Central i de l’Alt Pirineu i l’Aran, encara no s’han produït els primers naixements d’aquest 2023.