Les sanitàries cobren una mitjana de 10.290 euros menys que els homes

Les professionals sanitàries de l’estat espanyol cobren una mitjana de 10.290 euros menys que els homes que ocupen els mateixos llocs. Així ho confirma l’informe de l’associació Women Global Health a l’estat espanyol, que a partir de l’estudi de les dades dels últims dos anys demostra la urgència per reduir la bretxa de gènere entre homes i dones a l’àmbit sanitari. La sanitat és actualment un sector feminitzat, amb 999.000 dones davant 333.000 homes, però poques d’elles tenen la possibilitat d’accedir a llocs de lideratge. El 2021, per exemple, la presència de dones a la Reial Acadèmia de Medicina, una de les institucions més importants del sector, va ser només del 14%. En aquest context, l’entitat treballa per reduir aquesta bretxa de gènere influenciant la política pública i creant oportunitats perquè les dones puguin tenir accés a llocs de responsabilitat.

Amb l’objectiu d’aconseguir assolir l’equitat en la salut global, un concepte que va aparèixer per primer cop a la revista científica The Lancet el 2009, WGH busca incidir a tots els àmbits de la salut per promoure una salut global, feminista, justa i igualitària. Això suposa tenir en compte la perspectiva de gènere en la salut per tal que ningú sigui exclòs. “Volem millorar la salut amb equitat i des d’un punt de vista multidisciplinari per teixir una xarxa global que permeti que també les dones puguin arribar a llocs de lideratge“, ha explicat la vicepresidenta i cofundadora de WGH, Rosa Orriols.

Malgrat que el sector està àmpliament feminitzat, poques dones poden accedir a llocs de lideratge / ACN

Orriols també ha recordat que els professionals sanitaris no estan preparats per detectar els biaixos de gènere en la pràctica clínica, de manera que es perpetuen actituds nocives per les dones. Això es tradueix en la infravaloració de la patologia femenina o la valoració de la dona com a “ésser reproductiu”. Alguns dels exemples més freqüents poden ser la normalització de l’anèmia i dels símptomes de la menstruació o la minimització de la patologia crònica, com ara el dolor o el cansament, que acaba desembocant en un sobrediagnòstic de la depressió o la polifarmàcia, l’excessiu nombre de fàrmacs que se’ls recepten en comparació amb els homes.

Canviar el sistema de salut des del territori però amb perspectiva global

A banda, Orriols ha urgit a canviar el model de governança perquè hi hagi grups oberts compartits que permetin fer front a les malalties que afecten a tot el món. “La pandèmia ha demostrat que la resposta que es donava a la Covid va ser desigual i que calen entitats arreu del territori per poder treballar en la salut global”, ha assenyalat. Per tant, l’entitat treballa per portar a terme els canvis necessaris en política pública per garantir una salut igualitària.

Així, WGH presenta el pròxim dilluns el capítol de l’estat espanyol en un acte que comptarà amb la presència de diverses institucions entre les quals el Govern i el govern espanyol. L’entitat té una massa de 70.000 persones vinculades a WGH i 5.500 persones hi treballen internament.