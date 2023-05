Els quinze beneficis de caminar entre 150 i 300 minuts a la setmana

Caminar cada dia un mínim de 10.000 passos o fer entre 150 i 300 minuts a la setmana d’esport és crucial per a la salut. Els menys avesats poden començar per passejos curts i adaptats a la capacitat de cada persona per després anar incrementant la duració, la freqüència i la intensitat de l’exercici. El més important és mantenir-se actius i fugir d’una vida sedentària, associada a una multitud de malalties i problemes de salut.

La llista de beneficis de fer esport és molt llarga, però la conclusió és ben senzilla: fer esport preveu de malalties cardiovasculars, millora el sistema immunitari i dispara les endorfines, el que posa de bon humor qui el practica.

Una persona fent esport / Pixabay

Avantatges de tota mena

Els beneficis de caminar que ja ha demostrat la comunitat científica són els següents: