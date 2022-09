La quantitat de quilos que és més habitual engreixar a l’estiu

L’estiu és sinònim de pujar de pes pels excessos que es fan durant les vacances i els quilos extra que s’agafen normalment costen de perdre durant l’any. Aquest augment de pes es sol deure a excessos en l’alimentació, una ingesta d’alcohol més gran de l’habitual, l’abús de greixos i dolços un dia rere altre i, en general, el desordre en els àpats. Tot aquest canvi d’hàbits pot afectar la salut i el primer símptoma és guanyar pes.

De mitjana, durant l’estiu l’augment de pes dels catalans es situa entre els 3 i els 5 quilograms. Gairebé tothom torna amb una motxilla de quilos a les esquenes tot i la sensació d’haver menjat menys. Els experts en nutrició i dietètica assenyalen que tot i que és cert que es menja menys a l’estiu, el que mengem és pitjor, pel que el cos ho nota i acumula greix.

Com evitar aquests quilos extra?

Per no córrer el risc d’agafar aquest pes extra o si més no agafar-ne menys, hi ha diverses coses que es poden fer. La primera d’elles és reduir aquests mals hàbits a uns pocs dies o setmanes perquè no es converteixin en costums un cop s’acaben les vacances. S’ha d’intentar que els mals hàbits no passin a formar part de l’estil de vida del dia a dia malgrat que uns dies de desconnexió poden venir bé. Per tant, cal una alimentació conscient, un estil de vida actiu i un descans suficient.

També s’ha d’evitar arribar als àpats amb molta gana per no menjar més del necessari. Per tant, cal anticipar-se a la gana i no arribar famèlic a l’hora del dinar o el sopar. A banda d’això, el consell més habitual, repetit i segurament menys seguit en general és practicar esport intens almenys 40 minuts al dia. Això augmenta la massa muscular i estimula el cos perquè el greix s’utilitzi com a font d’energia i l’acumulat es vagi gastant. També pot servir caminar, però cal fer passejos llargs de com a mínim 7 quilòmetres a la intensitat suficient.