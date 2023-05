Proliferen els medinfluencers: metges i infermers que triomfen a les xarxes

Consultar informació a través de les xarxes socials o d’internet és una pràctica establerta avui en dia. Segons el IV Estudi Salut i Vida fins a un 44% de la població busca informació a internet quan té algun símptoma d’una malaltia. Com que la gent recorre a internet i xarxes socials per buscar aquesta informació, els medinfluencers -els metges influencers– estan proliferant. Es tracta de professionals sanitaris que difonen informació mèdica a les xarxes socials.

La directora dels estudis de ciències de la informació i de la comunicació de la UOC, Sílvia Martínez, assegura que les xarxes socials ja no són només “finestres d’entreteniment” sinó un lloc on trobar informació. I la de salut és una de les més buscades. “Com que són una via habitual amb finalitat utilitarista o informativa, no és d’estranyar que amb la pandèmia també hi recorreguéssim per trobar recomanacions, consells o testimoniatges relacionats amb la Covid”, argumenta per explicar la proliferació de medinfluencers.

Els medinfluencers no són prescriptors de producte, sinó que basen la seva activitat a aportar coneixement i lluitar contra la desinformació i els mites. La professora col·laboradora d’Economia de la UOC, Neus Soler, explica que a països com els Estats Units aquests influencers “s’esforcen per conscienciar la població sobre la dubtosa veracitat d’algunes recomanacions i consells que provenen de celebritats i influencers no experts, a més de per explicar el que és un veritable expert i que cada expert domina un camp, una especialitat i, per tant, tampoc no ho sap tot”.

Un dels ‘medinfluencers’ més coneguts / Tik Tok

Oportunitat de màrqueting per a les empreses

La majoria de medinfluencers no tenen la intenció de vendre productes, sinó de divulgar informació verídica, però això no vol dir que les marques no es fixin en ells. Segons explica Ana Jiménez-Zarco, investigadora del grup i2TIC de l’IN3, a les empreses “és una oportunitat de màrquetingper a les empreses perquè l’opinió del medinfluencer té molta més credibilitat que la comunicació que fa la mateixa marca”.

“No és la típica comunicació, sinó que com a medinfluencer parles de la teva experiència com a usuari, o compares un producte amb un altre, però sempre des de l’objectivitat, perquè això és l’important d’ells: són influenciadors pels seus coneixements i activitat professional, una objectivitat que no els vincula a la marca”, explica l’experta.

No confondre els medinfluencers experts i els divulgadors

Els medinfluencers poden fer una gran labor per combatre els mites i les desinformacions, però també poden produir-se conflictes amb la seva figura. Segons Martínez, hi ha perfils que es venen com medinfluencers però realment no estan vinculats al sector sanitari sinó que simplement aborden els temes de salut sense coneixement suficient.