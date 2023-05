Les principals dietes miracle i els seus perills per la salut

Les dietes miracle consisteixen en la pèrdua de molts quilos d’una manera fàcil i sense esforç. A molta gent li agraden perquè d’una forma senzilla aconsegueixen la figura que volen i la pèrdua de pes que desitgen, però realment són molt perilloses per a la salut. Aquestes són algunes de les dietes més conegudes i més perilloses:

Dieta del grup sanguini: és una dieta per cada tipus de grup sanguini. Per exemple, hi ha la creença que el grup sanguini A han de portar una dieta basada en els vegetals i no consumir lactis. Aquesta dieta no té evidència científica però sí molts perills associats.

El mètode Dukan: menjar molta proteïna, tota la que vulguis, però cap hidrat de carboni. Es divideix en quatre fases: la d’atac, la de creuer, la de consolidació i la d’estabilització.

Dieta d’Atkins: hipergrassa i hiperproteica, basa la pèrdua de pes en cremar greix en comptes d’hidrats. El cos entra en cetosis.

Dieta de la col: Tot es basa en la col, els tomàquets, l’api, la ceba i la pebre. No importa si es menja cuinat, fred o calent, però ha de ser en format líquid.

Dieta de la sonda: És la més extrema, que consisteix en alimentar-se només amb una sonda nasogàstrica. Els aliments passen pel nas fins a l’estòmac i qui la promou promet una pèrdua de deu quilos en deu dies.

Una dieta variada i rica en aliments d’origen vegetal, contrària a les dietes miracle

Els perills i efectes perjudicials d’aquestes dietes extremes

Aquestes dietes comporten molts perills per a la salut, conseqüència de no mantenir una alimentació saludable i voler perdre pes sense esforç. Aquests són alguns dels efectes perjudicials per a la salut: