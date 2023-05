L’odissea de visitar-se amb el metge de família: gairebé set dies d’espera

Demanar hora al metge de família és una odissea. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), a Catalunya el temps d’espera mitjà és de gairebé set dies hàbils, la qual cosa allarga el termini fins a nou dies perquè els Centres d’Atenció Primària (CAP) no obren els cap de setmana. En concret, l’OCU denuncia que l’espera mitjana és de 6,9 dies, la més elevada de tot l’estat espanyol. La xifra surt d’una enquesta elaborada per l’entitat a la segona meitat de març a 2.261 persones.

El termini és més del doble del que havia fixat el Departament de Salut, que fa quatre anys va pactar amb la resta de comunitats i el Ministeri de Sanitat que l’espera màxima seria de 48 hores. De fet, només el 32% de les cites compleix amb aquest compromís, segons l’OCU. Els resultats de l’enquesta de l’OCU només tenen en compte els dies hàbils –és a dir, quan els CAP estan oberts– i comença a calcular el temps d’espera a partir de l’endemà de la sol·licitud de la cita presencial amb el metge.

Temps d’espera eterns a les cites presencials i telefòniques

Catalunya fins i tot té uns temps d’espera superiors als de la Comunitat de Madrid, que amb 5,7 dies de demora és el segon territori on més temps passa entre que demanes la cita i pots visitar-te amb el metge de família. En el cas de les cites telefòniques, el temps d’espera a Catalunya és de 5,5 dies, mentre que a les consultes presencials amb infermeria és de 3,9 dies, la més alta si es comparen els resultats amb la resta de comunitats.

Un professional de l’atenció primària de l’ICS Girona / ACN

En les consultes amb el pediatre, als Centres d’Atenció Primària catalans cal esperar 3,9 dies –un cop més la pitjor xifra de tot l’estat–, gairebé el doble de l’objectiu fixat per Salut i molt per sobre de la mitjana estatal de 2,9 dies hàbils per a les consultes presencials i de 2,7 dies en el cas de les telefòniques. Múrcia i Castella i Lleó són les regions amb un menor temps d’espera, amb 2,9 i 3 dies de mitjana.

Salut es compromet a reduir els temps d’espera

El Departament de Salut va anunciar a finals de març un pla de xoc de 110 milions d’euros per reduir els temps d’espera tant per a les visites com per a les proves diagnòstiques a l’atenció primària. El conseller de Salut, Manel Balcells, va explicar que el pla implicarà la creació d’u nou circuit organitzatiu per treure feina burocràtica als metges i les infermeres sense necessitat d’ampliar les plantilles.

L’objectiu de la Generalitat és que el 70% dels ciutadans aconsegueixin una primera visita al CAP en menys de cinc dies i el 90% ho faci en 10 dies. Ara els percentatges són 52% i 70%, segons reconeix Salut. Fonts de l’Institut Català de la Salut (ICS) van matisar que més del 75% de les peticions de cites que arriben al CAP no són urgents i que, en cas d’atenció preferent, sí que es compleix el termini de 48 hores fixat pel departament.