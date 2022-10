Neix una plataforma de joc per disminuir el dolor dels nens amb càncer

Com es pot disminuir el dolor dels nens amb càncer quan reben tractament? Aquesta és la pregunta que el projecte Nen Health vol respondre amb una plataforma digital creada per reduir les emocions negatives i el dolor que senten els nens mentre reben la quimioteràpia. Aquesta plataforma proporcionarà teràpia cognitiva conductual d’una manera interactiva i sempre basada en el joc. Hi haurà recompenses per cada pantalla que passin els nens i d’aquesta manera es divertiran amb un joc emocionant que s’aturarà quan toqui començar el mòdul de teràpia cognitiva conductual. Fer cada mòdul d’aquesta teràpia serà obligatori per poder continuar amb el joc, de forma que els nens aprenguin a identificar i modificar pensaments negatius per enfrontar el tractament de millor manera.

“Com a resultat d’aquesta teràpia cognitiva conductual els nens senten menys dolor i redueixen les emocions negatives que associen al tractament, fent-los sentir millor i més resilients”, explica una de les promotores del projecte, Xènia Riasol, que assenyala que aquesta plataforma redueix la probabilitat de dolor crònic després del tractament del càncer. Així, el projecte de Nen Evidence Based Solutions pretén crear una solució terapèutica digital per abordar la gestió del dolor en nens i ajudar-los a suportar-lo.

El projecte Nen Health ha rebut un premi al Pediatric Innovation Day

Manca de solucions per als nens en el camp oncològic

Riasol i la fundadora i CEO de l’empresa, Francesca Wuttke, van decidir iniciar aquesta plataforma sorpreses per la “manca d’activitat i solucions digitals” en l’espai oncològic pediàtric. “500.000 nens estan lluitant contra el càncer a tot el món i gairebé el 100% experimenten dolor“, assenyala Riasol, que insisteix que els nens que reben tractament contra aquesta malaltia tenen “alt risc de patir trauma mèdic per la por i l’ansietat”. Els nens també pateixen records negatius envers el dolor que han patit durant el tractament i això contribueix a que aquest dolor persisteixi i es cronifiqui, justament el que vol combatre Nen Health.

“Durant dècades, s’ha suposat que el dolor era només un signe de dany físic però estudis recents han demostrat que el dolor físic i emocional es processen de la mateixa manera dins del cervell i per tant, es necessiten nous enfocaments per tal d’incloure els aspectes psicològics del dolor“, argumenta Riasol per evidenciar la necessitat d’apostar per projectes innovadors com la plataforma digital per combatre el dolor.

Riasol lamenta que hi hagi tan poques solucions creades específicament per als nens tot i que pateixen una càrrega molt important de dolor. “Tampoc no hi ha psicòlegs especialitzats en el dolor pediàtric“, denuncia. “En la nostra experiència laboral anterior, havíem treballat amb èxit en l’adaptació d’una teràpia digital basada en teràpia cognitiva conductual per ajudar a la gestió del dolor en adults. I vam pensar, bé, per què no aplicar-ho en nens?”, explica.

Les dades que justifiquen la necessitat de treballar en aquesta plataforma per disminuir el dolor dels nens amb càncer

El 2024: data clau per al projecte

El projecte va néixer el passat febrer i actualment ha començat la col·laboració en recerca amb l’Hospital Sant Joan de Déu. Ja tenen disponible un prototip de disseny i ja han encetat la part de la recerca clínica sobre com adaptar adequadament la teràpia cognitiva conductual molt avançada a una plataforma de joc. El següent pas és contractar perfils tècnics per desenvolupar una primera versió de la plataforma i començar les primeres proves amb pacients l’any que ve, el 2023. Així, seguint un pla de desenvolupament gradual, s’espera que pugui estar disponible el 2024.

“El nostre objectiu es crear una teràpia digital regulada, prescrita i reemborsada, amb una evidència clínica demostrada, no un producte de benestar com moltes de les solucions que hi ha avui en dia”, explica Riasol, que deixa clar que vol que la seva plataforma formi part del sistema de salut públic i pugui servir els milers de nens que pateixen dolor derivat del càncer.

El producte, per a les llars o per als hospitals?

Les impulsores del projecte assenyalen que la seva comercialització pot ser molt variable segons la regió per les diferències que hi ha en els sistemes de salut de cada país i continent. “Adaptarem l’estratègia a cada mercat: hi haurà llocs on el producte es dirigirà directament al pacient, en d’altres es recomanarà des dels hospitals, i idealment en alguns serà prescrit”.

Són conscients que serà un camí llarg perquè molts països no compten amb una regulació clara sobre les solucions terapèutiques digitals. “Això ens obligarà a adaptar el model de negoci a mesura que anem avançant en el desenvolupament i generem evidència clínica”, expliquen.

Catalunya, zona clau per començar un projecte global

Riasol assenyala Catalunya com una zona “clau” per al projecte Nen Health, tot i que la seva missió és global. “Pretenem democratitzar l’accés dels nens a aquesta teràpia perquè puguin ser tractats allà on es troben, idealment a tot el món”, explica. Ara bé, la plataforma farà les seves primeres passes aquí a Catalunya, a l’estat espanyol, a Anglaterra i als Estats Units. “Anirem ampliant de forma progressiva a Europa i la resta del món a mesura que anem progressant”, conclou.