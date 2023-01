La Marea Blanca crida a manifestar-se pels serveis públics el pròxim dia 25

La Marea Blanca de Catalunya ha avisat de la greu situació actual de dos serveis públics crucials, la sanitat i l’educació. Per això, han cridat a participar de les vagues i manifestacions dels dies 25 –el dia que més vagues conflueixen– 26 i 28 de gener convocades per USTEC, CGT, CNT, UGT i el Sindicat d’Estudiants al sector de l’educació i Metges de Catalunya, Infermeres Catalunya, La Intersindical i la Mesa Sindical de la Sanitat al sector de la sanitat. En aquest sentit, la Marea Blanca assegura que respecta les decisions que puguin adoptar els treballadors i les seccions sindicals i convida a la ciutadania a ser solidaris amb els professionals mobilitzats.

“Animem a participar de les mobilitzacions convocades com la manifestació del dia 25 a Barcelona, les diferents accions que es puguin realitzar arreu del territori el dia 26 de gener i la concentració a Sant Jaume del dia 28“, assenyalen en un comunicat on també criden a participar a la manifestació del 17 de gener a Martorell que ha convocat el Fórum Social del Baix Llobregat. “Esperem que siguin tan exitoses i participatives com la manifestació d’aquest passat dissabte 14 a Terrassa, que va agrupar entre deu mil i quinze mil persones”, afegeixen.

Els sindicats de metges avisen que no hi ha prou amb la vocació per tolerar les males condicions laborals que pateixen / EP

Demanen unitat d’acció real

La Marea Blanca assenyala que el més adient seria una “real unitat d’acció real i efectiva del conjunt de les forces sindicals del sector de la sanitat” malgrat admetre que la diversitat sindical és “fruit de la diferent personalitat de cada formació”. Per això, malgrat aquesta falta d’unitat criden a una mobilització massiva: “Ens hi va la salut a tots i no només als treballadors de la sanitat”. “Davant de la gravetat de la situació de la sanitat pública i els efectes per a la salut reclamem que el Govern i el Parlament actuïn de manera urgent en garantia d’un sistema sanitari públic i de qualitat”, conclouen.