La primavera, la sang altera i la pell també: sis consells per cuidar-la

La primavera porta alegria, però no només això. Amb ella també arriben els problemes de pell, en especial la del rostre, la part que més pateix amb els canvis. A la primavera n’hi ha molts: molta calor sobtadament, canvis bruscs de temperatures, dies de sol i dies de pluja… Així, aquesta és l’època on més s’ha de cuidar la pell perquè els problemes relacionats amb la salut cutània creixen un 30%.

Sis consells per mantenir la pell saludable

És important mantenir rutines saludables per a la pell durant tot l’any, però durant la primavera encara ho és més. És per això que aquesta llista conté sis consells clau per millorar la salut de la nostra pell en la pitjor època:

1. Seguir al peu de la lletra un ritual de bellesa

Molts dels problemes de pell es produeixen per una neteja i hidratació inadequades ja sigui per falta de temps, desconeixement o mandra. No obstant, és important seguir una rutina que inclogui una neteja diària -una durant el matí i una durant la nit amb aigua tèbia i un producte adequat-, l’ús d’un bon tònic per tonificar la pell i restablir el pH del cutis, una bona hidratació a base de sèrum i cremes i una exfoliació setmanal per eliminar les cèl·lules mortes i les impureses.

2. Utilitzar protecció solar durant tot l’any sense importar si fa sol o no

Un 60% de persones només utilitza crema solar quan va a la piscina o la platja, però és crucial fer-ho cada dia. Durant la primavera els primers rajos de sol impacten molt en la pell i són igual d’agressius que els de l’estiu. Per això cal posar-se protecció solar alta cada dia i anar-la aplicant diversos cops al dia.

3. Un bon descans

Dormir les hores suficients és important perquè la pell s’oxigeni, produeixi col·làgen i augmenti l’elastina. Així s’aconsegueix que la pell estigui ferma, lluminosa i radiant i evita les bosses sota els ulls, les ulleres, les arrugues i la flaccidesa.

4. Menjar bé

L’alimentació és clau per mantenir la pell sana i radiant. Durant la primavera cal menjar més fruites i verdures, en especial les que contenen vitamina C i E, que contribueix a la formació de col·làgen. El kiwi, la llimona i la taronja són grans aliades en aquesta època. També les hortalisses de fulla verda, els pistatxos, l’oli d’oliva, el tomàquet i l’advocat.

5. Mantenir-se hidratat

Cal beure un mínim de dos litres d’aigua al dia per garantir la correcta hidratació del cos, que és indispensable per tenir una pell sana i cuidada. L’aigua es pot combinar també amb sucs, infusions i fruites sucoses.

6. Fer esport

L’esport allibera endorfines i fa que la pell estigui més brillant, suau i jove. A banda, presenta molts més beneficis per a la salut, quinze dels quals es poden consultar