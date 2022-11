Joves amb ecoansietat descarten ser pares pel canvi climàtic

L’activista contra el canvi climàtic Maria Serra va començar a sentir ecoansietat amb 16 anys. Concretament, quan va veure el documental Before the flood a Netflix i es va adonar que dos anys després de la gravació d’aquest film tot seguia empitjorant. “No em va provocar l’ansietat el documental en si, sinó veure que era ja 2018 i no havia canviat absolutament res respecte al que explicaven el 2016”, explica l’activista, que recentment ha assistit a una teràpia per tractar l’ecoansietat, cada vegada més freqüent en els joves.

De fet, la revista The Lancet va fer una enquesta al respecte on el 45% de les 10.000 persones d’entre 6 i 25 anys enquestades van assegurar que la preocupació pel canvi climàtic els afecta en la seva vida quotidiana i personal. A més, tres quartes parts dels enquestats deien que el futur és “aterridor” i que la humanitat està “condemnada”. En aquest marc, molts dels joves afectats per ecoansietat es plantegen decisions dràstiques, com ara renunciar a tenir fills.

“M’encantaria ser mare, però tinc molt en compte que en segons quin món i condicions no els tindré”, explica Serra, que creu que estem en un món “degradant” i en una “espiral decadent sense recursos”. Per això, assegura que s’estima els seus fills abans de tenir-los i per això no serà mare. “No els tindré si no fem res per parar el que vindrà d’aquí uns anys”, resol decidida.

Resposta emocional natural

En una de les sessions de teràpia a les quals va assistir gràcies al col·lectiu Resilence Project, un seminari d’activistes climàtics que s’ajuden entre ells a tractar les seves emocions, li van explicar que l’ecoansietat no és un sentiment que s’hagi de curar ni tampoc una malaltia. “És una resposta emocional a la realitat que ens envolta, perquè no és ansietat pel clima sinó ansietat pel que fa l’altra gent davant el canvi climàtic”, explica l’activista. Serra defensa que els qui pateixen ecoansietat la senten més per ser l’única persona preocupada pel canvi climàtic que no directament pel canvi climàtic. “Ens importa molt i sentim com una traïció que la gent no se’n preocupi”, afegeix.

Manifestació contra el canvi climàtic / Pixabay

Per això sosté que és “molt natural” sentir ecoansietat davant la situació actual que vivim. “El nostre cervell té dues opcions: sentir ansietat i quedar-se bloquejat o intentar recuperar el control”, explica com a exemple d’una de les coses que ha après gràcies a l’especialista. Així, defensa que per recuperar el control el cervell pot optar per negar la realitat i pensar que alguna cosa “màgica” ho arreglarà o bé pot pensar que tot està perdut i no hi ha res a fer. “Les dues són formes naturals i vàlides per assimilar informacions que són molt dures”, apunta.

Frustració de no poder fer-hi prou

Una altra jove que pateix ecoansietat és Irene Baños, que va escriure un llibre al respecte. Ecoansias es va construir a partir de la seva experiència personal amb l’ecoansietat, que ha acabat transformant en acció climàtica. Baños va començar a experimentar aquest tipus d’ansietat després d’anys com a periodista ambiental. “Era difícil fer la divisió entre allò personal i allò professional, fins al punt que anava a comprar al supermercat i em frustrava de tal forma que tornava a casa amb les mans buides. Sentia que res s’adequava als estàndards mediambientals que buscava”, explica en conversa amb El Món.

“Ningú s’ho prenia com jo creia que s’ho havia de prendre i no era capaç de portar una vida normal”, lamenta abans d’assenyalar que es va sentir bloquejada durant molt temps perquè creia que tot el que feia i consumia era dolent per al medi ambient. “Pensava: de què serveix que informi tant sobre el clima si quan més ho faig menys empoderada em sento per fer accions significatives?”, resumeix.

Va ser llavors quan es va adonar, en parlar amb altra gent que sentia la mateixa frustració i por d’un futur catastròfic, que sentir ansietat pels petits gestos només porta a la paràlisi. “El camí és veure què es pot fer a nivell individual i com ho podem traslladar al col·lectiu”, explica. Segons Baños, el seu llibre pretén demostrar que hi ha sortides per millorar la situació i que l’antídot a l’ecoansietat és l’acció climàtica. “Hem de treure’ns la culpa de sobre perquè no podem ser Greta Thumberg i passar a l’acció col·lectiva”, afegeix. També subratlla que no es pot perdre la salut mental en un procés que té per objectiu millorar la salut del planeta i de les persones que l’habiten.

Una bossa de patates flota a l’oceà / Pixabay

Els mecanismes de protecció

El professor de la UOC Enric Soler insisteix que és una resposta normal, ja que l’ansietat “no és res més que un mecanisme adaptatiu de defensa”. “Quan patim ansietat és perquè percebem una amenaça i sabem els recursos amb què la podem enfrontar”, explica l’expert, que apunta que com més gran és l’amenaça més gran és la resposta. Com que el canvi climàtic és un perill molt alt per a tota l’espècie humana, Soler sosté que és normal que hi hagi gent que tingui aquesta resposta. “Parlem d’emergència climàtica, però en realitat és la nostra autoextinció”, avisa.

Soler explica que davant d’aquesta greu amenaça, ens protegim de diverses maneres, entre les quals hi ha mecanismes de negació –no existeix el canvi climàtic– o el biaix cognitiu d’optimisme –pensar que no ens afectarà. “Un cop ja som conscients que sí que ens afecta perquè ja ho estem vivint hem d’enfrontar l’ecoansietat fent alguna cosa que sigui útil, encara que sigui petita”, raona.

L’ecoansietat, el primer pas

En aquest sentit, Baños creu que sentir ecoansietat és el primer pas per solucionar el problema, perquè significa que som conscients que existeix aquest problema. “Tant de bo tothom tingués ecoansietat perquè voldria dir que tenen por del que està passant i faran alguna cosa per canviar-ho”, raona. Està convençuda que si la gent sentís ecoansietat ràpidament es passaria a l’acció, ja que aquest sentiment es dilueix quan entens que hi ha eines per actuar i canviar la situació. “Es tracta de saber cap a on hem de córrer”, conclou.

Insisteix que també ajuda molt a superar aquesta angoixa veure que fem tot el que està en les nostres mans per combatre el canvi climàtic. “Ajuda poder dir a les generacions del futur que hem fet tot el possible i hem tingut consciència del problema”, assenyala.

Soler hi coincideix i assegura que per sentir menys ansietat cal ser conscients que les petites coses que podem fer cadascú de nosaltres, sumades, porten provocar canvis importants. “Si hem estat capaços de fer malbé el planeta també som capaços d’arreglar-ho entre tots”, ha explicat

L’antídot a l’ecoansietat

En aquest sentit, Soler apunta que un exemple extrem del que la gent fa per combatre l’ecoansietat és renunciar a tenir fills per no portar més consumidors de recursos al planeta. “No vull dir que tothom ho hagi de fer, però és un exemple extrem de les solucions que alguna gent troba per combatre l’ecoansietat”, explica l’expert. Altres vies, explica, són transitar des de menjar de tot a ser vegetarians per evitar-li al planeta el cost de produir carn vermella o evitar comprar menjar amb embolcalls de plàstic. “Hauríem de tornar al passat amb les ampolles que es tornaven, els embolcalls sostenibles i les compres a granel”, apunta.

Pel que fa a la periodista, assegura que hi ha quatre punts claus que es poden fer a nivell individual per combatre el canvi climàtic: viure sense cotxe, consumir menys carn fins arribar a una dieta basada principalment en vegetals, reduir els viatges en avió, especialment els transcontinentals i utilitzar energia renovable. “Animo tothom a unir-se a una cooperativa d’energia renovable per transformar el model energètic”, diu Baños, que apunta que altres accions com ara reciclar són gairebé insignificants per lluitar contra el canvi climàtic.

Reduir el consum de carn, un dels punts clau per combatre el canvi climàtic / Jordi Borràs

Precisament sobre aquest punt, insisteix que el realment important és reduir el consum, perquè les empreses de reciclatge no estan interessades en l’objectiu que consumim menys sinó que ho fem amb la consciència tranquil·la. “La revolució seria poder tornar les ampolles i que aquestes es reomplin, no tant reciclar, que és un sistema molt ineficient i que alimenta les mateixes marques que generen el plàstic i el problema”, conclou.