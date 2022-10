Investiguen la mort per malària d’un home operat a l’Hospital de Vic

Investigació oberta per la mort d’un home veí de Prats de Lluçanès de 74 anys contagiat de malària després d’operar-se de l’esquena a l’Hospital Universitari de Vic. Segons ha confirmat l’ACN, l’home va dirigir-se a aquest centre hospitalari per una operació d’esquena el passat mes de juliol i dues setmanes després hi va haver de tornar pel malestar que sentia. De fet, el van haver d’ingressar a l’UCI un cop se li va diagnosticar malària i malgrat se li va fer tractament i aparentment es va curar el 9 de setembre va morir per complicacions. Segons les fonts de l’hospital consultades per l’ACN un cop es va tenir coneixement del seu cas es va començar una investigació per descobrir l’origen del contagi, que admeten que es va poder produir a l’hospital.

Aquestes fonts apunten que l’hospital va fer una anàlisi “molt exhaustiva” de totes les unitats on va estar el pacient durant la seva operació d’esquena: “Es va estudiar en detall tot el procés que va fer el pacient i no es va detectar cap anomalia”. També s’han investigat altres vies de contagi molt més remotes, com el material utilitzat a quiròfan, el que es feia servir per fer-li les cures a casa o les transfusions que va rebre. En cap d’aquests llocs es va detectar el patogen de la malària. Així, amb les investigacions que s’han dut a terme durant els darrers dos mesos i que s’han donat a conèixer ara no s’ha trobat el focus de contagi, tot i que no es descarta que hi hagi hagut algun vector de transmissió que es desconegui.

Les fonts de l’hospital sostenen que han intentat acompanyar la família i facilitar-los tota la informació derivada de la investigació. A més, la pròxima auditoria externa que passarà l’hospital es destinarà a les infeccions nosocomials, com la malària. Aquestes infeccions són les que es produeixen per l’adquisició o propagació d’una malaltia en els hospitals per falta d’antisèpsia o esterilització insuficient. Això posa en contacte de manera involuntària microorganismes patògens amb persones, com ha estat el cas d’aquest home, que s’analitzarà tot i no ser el tema principal.

Augment de casos de malària a Europa

Tot i que la malària fa anys que és pràcticament insignificant a Europa donat el seu caràcter tropical, recentment està havent un increment de casos per la gran mobilitat actual a nivell global. Entre juny i setembre es van registrar 11 casos de malària al continent europeu, alguns dels quals van requerir hospitalització.