Les imatges més estrafolàries de ‘mascaretes’ improvisades de la pandèmia

La pandèmia està donant una treva i ja es comença a veure com una cosa del passat que pot perdre fins i tot la importància que va tenir en el seu moment. Això és el que sembla últimament a les xarxes socials, on alguns usuaris estan compartint imatges estrafolàries d’aquells mesos tan complicats de la nostra vida. Aquestes imatges vistes amb la perspectiva del temps i amb la situació que tenim ara i tot el que sabem sobre la Covid són fins i tot gracioses. Al 2020, la gent es va trobar, de cop, que necessitava mascaretes per protegir-se del virus i no hi havia prou material mèdic per a tothom. De fet, gairebé no n’hi havia ni per als sanitaris. Davant aquesta situació, l’enginy va guanyar terreny i molta gent va improvisar mascaretes artesanals. No protegien, però era el millor que tenien en aquell moment i ara ens han regalat imatges gracioses.

És el cas d’aquesta dona que anava a fer una volta amb moto i per evitar contagiar-se va decidir posar-se un fregall a la boca. La imatge s’ha fet molt viral a les xarxes i els usuaris es pregunten com va pensar aquesta dona que un fregall la protegiria del contagi. Vist anys després i amb molta més informació la imatge és certament graciosa.

Les ampolles i garrafes per protegir-se el rostre sencer també van ser una solució molt popular per moltes persones. Així es protegien de les partícules alienes i del seu contacte amb els ulls, el nas i la boca. Una pantalla protectora artesanal que també ha cridat molt l’atenció dels tuitaires.

Altres persones van optar per fer-se mascaretes amb tovallons o paper de vàter, i algunes dones fins i tot van utilitzar les seves compreses per posar-se-les sobre el nas i la boca i protegir-se del virus. Altres van haver de recórrer a bufandes per tapar-se tota la cara, cosa que ara sabem que no serveix de res. En aquell moment, però, la gent no tenia una opció millor i va provar alternatives per no contagiar-se d’un virus que en aquell moment era molt perillós i estava causant moltes morts.