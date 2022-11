Creen una guia per evitar el xoc dels pacients crònics que passen de l’hospital infantil al d’adults

L’Arnau va ser diagnosticat d’insuficiència cardíaca coincidint amb la mort sobtada del seu pare, que patia la mateixa malaltia. En tractar-se d’un menor, el va atendre l’Hospital Sant Joan de Déu, que a part de tractar-li la patologia el va ajudar a refer-se amb l’acompanyament psicològic necessari. Després de mesos de relació constant amb la seva doctora, Georgia Sarquella, i l’equip d’aquest hospital pediàtric, es va trobar amb el problema d’haver de canviar a un hospital d’adults quan va fer els 18 anys. “Ho sentia com un xoc perquè quan ets un nen el tracte és més personalitzat i suau”, explica aquest jove, que va inspirar la guia de transició d’un hospital pediàtric a un d’adults que ha desenvolupat el Sant Joan de Déu després de dos anys de feina.

Els nens que pateixen malalties cròniques i han passat molt temps a l’hospital se senten desorientats quan fan el canvi a l’hospital d’adults. És un món completament nou i la guia pretén resoldre els seus dubtes davant aquest canvi de paradigma. En el cas de l’Arnau, explica que va tenir moltes preguntes, tot i que l’hospital es va encarregar que el canvi fos gradual. “Vaig visitar-me amb la Georgia i el nou doctor que tindria a Bellvitge i això em va fer el canvi més fàcil. Em van explicar què faríem i van suavitzar el xoc”, explica. “Crees molts vincles amb el personal perquè vas molt freqüentment a l’hospital. Ara mantinc el vincle amb la Georgia i amb la psicòloga, a qui he continuat veient”, afegeix. En aquest sentit, celebra que no el van deixar “de cop” malgrat que ja havia de recórrer a l’altre hospital i el seu personal.

Orientar els joves perquè tinguin autonomia

La cardiòloga que ha tractat l’Arnau és la responsable de la part de cardiologia d’aquesta guia. “Respon a la necessitat que els nens quan creixen i es fan adults sàpiguen què és el que tenen i quins tractaments segueixen i que se sentin segurs”, explica Sarquella. D’aquesta transició també en formen part converses sobre drogues i conductes sexuals perilloses perquè són conscients que alguns nois han patit depressió per les seves malalties, tenen baixa autoestima o un caràcter que fa més fàcil que abusin d’ells. “Els ensenyem a tenir estima pel seu cos, que a vegades està ple de cicatrius. Per fer-ho ens cal parlar amb ells sense els pares durant els dos últims anys abans de la transició”, explica la doctora.

Una de les sales de l’hospital Sant Joan de Déu / ACN

Per aconseguir orientar-los abans de fer el canvi, els doctors de Sant Joan de Déu els fan “entrenaments” perquè sàpiguen tot el que cal de la seva malaltia i puguin explicar-ho en cas que ho necessitin. “Jo, per exemple, els faig un qüestionari divertit per comprovar que tenen totes les eines”, assenyala Sarquella. Tot això es va decidir quan van veure que un cop es quedaven sols, sense els pares, no sabien explicar què tenien. “Volem fer-los l’acompanyament perquè no tinguin la sensació que els estem tirant als lleons”, explica abans d’afegir que per als professionals també hi ha un període de dol quan s’acomiaden dels pacients.

Programa pilot amb Bellvitge per preparar el canvi

Amb aquesta intenció de fer que el canvi d’hospital no sigui traumàtic per als nois que fan la transició al d’adults, l’Hospital de Bellvitge i l’Hospital Sant Joan de Déu han establert una col·laboració. Es tracta d’un programa pilot gràcies al qual els pacients que es visiten d’arítmia a l’hospital pediàtric reben la visita d’un doctor de Bellvitge per poder establir una relació personal abans del canvi i que provoqui vertigen. Després, són ells els que van a l’Hospital de Bellvitge a visitar-se amb el mateix doctor i van interioritzant el canvi. “La idea és que sigui un metge nou a l’hospital de sempre i que després passi al revés, un metge ja conegut en un hospital nou”, explica la cardiòloga.

Un dels metges que participa en aquest programa és Carles Díez, responsable de la unitat de miocardiopaties familiars de l’Hospital de Bellvitge. La tasca que fan en aquesta unitat és estudiar les famílies que pateixen aquestes malalties hereditàries i ajudar-les a conviure amb les patologies. En veure que aquestes famílies tenien fills que s’havien d’atendre a Sant Joan de Déu i després els acabaven arribant a ells, van veure adient començar aquest programa.

L’Hospital de Bellvitge / ACN

“Vèiem que estaven preocupats perquè no sabien com fer la transició a l’etapa adulta i es trobaven amb un ambient hostil i un tracte diferent”, explica Díez abans d’afegir que aquest salt coincidia també amb el fet que deixaven de ser els protagonistes de les atencions del personal. En la creació del programa també va influir que els metges de Sant Joan de Déu necessitaven algú de confiança per poder-hi derivar els nens un cop es fan adults.

“Vam estudiar el problema i vam optar per fer que ens coneguessin abans de marxar de Sant Joan de Déu. D’aquesta manera ens veuen interaccionar entre professionals i ho viuen de forma més relaxada”, explica Díez. Un cop van decidir que era adient organitzar aquestes jornades van començar el projecte. “Després d’estudiar la història clínica ens presentem amb els pacients i els expliquem com és l’hospital, qui són les persones referents i com els tractarem”, assenyala el doctor, que afegeix que es fa el traspàs de forma “progressiva” i tota la informació clínica queda “integrada”.

“Creiem que genera molta tranquil·litat a famílies i pacients garantir la continuïtat assistencial, que en aquestes malalties és crucial”, sosté el cardiòleg, que creu que dona molta confiança saber que el nou professional ho sap tot del teu cas i les característiques específiques de la teva malaltia. “A més, a nivell professional es dona un servei que no hi ha enlloc més”, reivindica.