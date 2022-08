El fetge gras, una amenaça cada cop més comuna en nens i adolescents

L’obesitat està cada vegada més estesa a Catalunya i arreu del món. Al nostre país un de cada quatre nens ja és obès, el que els experts titllen de “pandèmia silent”. L’obesitat és molt perillosa per a la salut, i una de les conseqüències que pot tenir és desenvolupar fetge gras no alcohòlic. Aquesta malaltia, que pot acabar necessitant trasplantament en els casos més greus, afecta un 25% dels adults, però enlloc s’ha fet cap estudi per veure quina afectació té en nens i adolescents, que es preveu també alta. Això precisament és el que vol estudiar una investigació pionera de GRemHAp a Catalunya. “Aquest estudi pioner constitueix un dels primers passos per a l’abordatge d’aquesta patologia”, explica Carla Chacón.

La finalitat del projecte, assegura, és implementar tècniques no invasives per fer un cribratge de la malaltia en nens i adolescents i conèixer els factors de risc per establir programes de detecció precoç. Per a fer-ho han aconseguit el finançament del Departament de Salut, el que els il·lusiona especialment. “Sense aquest ajut, hauria estat impossible portar-lo a terme”, celebren des de l’entitat.

Dificultats per accedir a fons que es consumiran molt ràpid

Chacón fa èmfasi especialment en la importància que té que aquestes iniciatives existeixin i la conselleria doni l’oportunitat a estudis com aquest de poder fer la seva investigació gràcies als fons que reparteixen. “El premi és un gran suport, però la realitat és que totes les persones involucrades haurem de continuar fent un esforç personal extra perquè els comptes surtin i el projecte tiri endavant”, assenyalen en referència a les dificultats del món de la investigació, crònicament infrafinançat. “Tot i que disposem d’un finançament important, pràcticament la totalitat d’aquest ja es perdrà només en costejar les proves clíniques que necessitem per a obtenir els resultats”, insisteixen.

Un metge fer un seguiment / Servimedia

I és que com ells mateixos assenyalen, les despeses d’un projecte científic són molt més altes del que pot semblar a simple vista. Ells han tingut sort i han obtingut el finançament, però tot i així són conscients que l’accés a aquest tipus de subvencions és “molt complicat” perquè hi ha un problema estructural amb el finançament dels projectes de recerca.

Els factors de risc per als nens i adolescents, cada cop més propensos a aquesta malaltia

Per desgràcia, la principal causa de fetge gras en adolescents i nens és el seu estil de vida, com passa amb l’obesitat, on hi ha un clar vincle entre la pobresa i aquesta patologia. L’increment del consum d’aliments poc saludables i la tendència a la vida sedentària, juntament amb les condicions socioculturals i econòmiques de la família, generen les condicions ideals perquè apareguin el sobrepès i el fetge gras.

Els autors de l’estudi assenyalen com a exemple l’augment a nivell global de la incidència i la prevalença de l’obesitat, que al nostre país ja representa un de cada quatre nens, una xifra mai vista. Aquest augment s’ha concentrat especialment durant els dos anys de pandèmia de Covid-19, perquè els confinaments han estat l’excusa per instaurar hàbits de vida poc saludables i augmentar el sedentarisme entre els més petits. Una altra causa és l’excés d’hores davant les pantalles, que han substituït els jocs al carrer, els esports i les extraescolars.