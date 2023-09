Què és la febre del Nil: gravetat, símptomes i transmissió

La febre del Nil -la malaltia que pateix una dona del Prat de Llobregat que ha hagut d’ingressar a l’UCI- és una infecció causada pel virus del Nil Occidental, un virus de la família del dengue i la febre groga, entre d’altres. Es tracta d’un virus de la família Flaviviriade que es transmet des dels animals a l’humà. Concretament, es transmet per la picada del mosquit Culex i va ser diagnosticat per primera vegada en humans l’any 1937 a Uganda. Posteriorment es va detectar en mosquits, aus i mamífers.

L’any 1999 la febre del Nil va sortir per primera vegada del continent africà i es va detectar a Nova York, des d’on es va estendre pels Estats Units, Canadà, l’Amèrica Central i algunes illes caribenyes. En els següents deu anys es va detectar també a França, Espanya, Portugal, Hongria, Romania, Itàlia i Àustria. En aquests països s’ha convertit en un problema per a la salut pública, ja que s’hi han produït casos greus. Per exemple, a Andalusia i Extremadura l’any 2020 es va produir un brot amb 80 afectats i 8 morts.

La majoria de persones passen aquest virus de forma asimptomàtica, però en els casos greus els pacients poden desenvolupar una encefalitis o una meningitis greu que sovint acaba causant la mort. Normalment aquests pacients són gent gran amb altres malalties o nens petits i la mortalitat arriba fins al 10%.

La picada d’un mosquit és la via de transmissió de la febre del Nil Occidental / ACN

Els símptomes de la febre del Nil

El període d’incubació de la febre del Nil és d’entre dos i catorze dies. Alguns dels símptomes d’aquesta malaltia són febre alta de més de 38,5 °C, miàlgia (dolor muscular), artràlgia (dolor articular), cefalea (mal de cap), fatiga, i fotofòbia (intolerància anormal a la llum). També es pot desenvolupar limfadenopatia (augment de la mida dels ganglis limfàtics) i exantema maculopapular (erupció a la pell).