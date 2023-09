Una dona de 76 anys, ingressada a Bellvitge per la febre del Nil

Una veïna del Prat de Llobregat de 76 anys ha hagut de ser ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de Bellvitge per la febre del Nil Occidental. Així ho ha avançat aquest dimecres el diari El País i ho ha confirmat el Departament de Salut. Es tracta de la primera persona contagiada per aquest virus a la demarcació de Barcelona. La dona va ser traslladada a l’hospital fa unes setmanes i aquest dimecres ha requerit l’ingrés a l’UCI perquè el virus i les patologies prèvies que pateix han complicat la seva situació.

“Actualment, està en procés de recuperació, ja que més enllà de la infecció, el seu estat de salut és delicat”, han explicat fonts del Departament de Salut. Per ara no hi ha cap altre cas d’aquesta infecció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest estiu el Govern va detectar l’arribada d’aquest virus a Catalunya a través d’un ocell a Cornellà, un municipi molt pròxim al Prat, on resideix la dona afectada. La febre del Nil Occidental s’està estenent per l’estat espanyol des de fa uns mesos, amb especial incidència a Andalusia i Extremadura.

Un gran brot el 2020 dispara les alarmes de les autoritats sanitàries

Aquest estiu també hi ha hagut dos contagis d’aquesta febre al País Valencià. Les autoritats temen que el brot s’estengui, ja que hi ha precedents molt greus al mateix estat espanyol. Ara fa tres anys, coincidint amb la primera onada de la Covid-19, un brot va afectar 80 persones a Extremadura i Andalusia, vuit de les quals van acabar morint.

Tot i que la majoria de persones passen aquesta malaltia de forma asimptomàtica, els qui sí que tenen símptomes experimenten dolor, fatiga, febre, vòmits i erupcions cutànies.