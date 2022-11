Descobreixen una teràpia per als pacients que recauen de càncer de pròstata

L’Hospital Germans Trias ha estat pioner a Catalunya en tractar amb una nova teràpia els pacients que han recaigut de càncer de pròstata després de rebre tractament de radioteràpia. El càncer de pròstata és el tumor que té una major incidència al món i la segona causa de mort per càncer en homes als països rics. Aquesta nova teràpia consisteix a fer passar corrents d’alt voltatge a través d’electrodes col·locats a l’interior de la pròstata per tal de tractar la zona on ha reaparegut el tumor d’una forma molt precisa. La tècnica s’anomena teràpia focal amb IRE, ofereix molts bons resultats en el control de la malaltia i té l’avantatge que té pocs efectes secundaris.

Aquesta tècnica té molts avantatges, un dels quals és que és una alternativa nova a les dues vies de tractament tradicionals, que eren extirpar la pròstata o sotmetre’s a la supressió androgènica. Les dues opcions que hi havia fins ara eren eficaces, però tenen efectes secundaris que perjudiquen la qualitat de vida dels pacients. Per això, segons Pol Servián, metge del Servei d’Urologia de Can Ruti, aquesta teràpia és una “finestra” d’oportunitat que té pocs efectes secundaris i garanteix el control de la malaltia. “Sabem que el tumor pot tornar a detectar-se en la meitat d’aquest grup de pacients amb una recaiguda de càncer de pròstata posterior a radioteràpia. Però també sabem que aquest càncer trigarà a fer metàstasi i a ser letal, fet pel qual és preferible retardar aquests altres tractaments i els seus riscos associats i apostar per una tècnica que, sobretot, preserva la qualitat de vida dels pacients”, explica.

L’equip que fa servir aquesta nova teràpia / Cedida

Resultats “plenament satisfactoris”

Tots els pacients que han estat tractats amb aquesta teràpia, una desena, han mostrat una evolució “plenament satisfactòria”. Fa un any van començar a rebre aquest tractament i fins ara segons les dades de Can Ruti la taxa de complicacions és inexistent. A més, els estudis oncològics als quals s’han sotmès han mostrat que l’àrea que se’ls ha tractat, on hi havia el tumor, és ara teixit mort i els marcadors tumorals ja no existeixen. De fet, aquests marcadors experimenten un gran descens només poques setmanes després d’haver rebut la teràpia. A més, l’avantatge és que el tractament es pot tornar a repetir en cas que el tumor es reactivi i aparegui de nou.

Evita complicacions futures i permet estalvi al sistema

Pel que fa al cost del tractament, és una teràpia que convé molt al sistema públic de salut, perquè tot i que a curt termini és molt cara, a llarg termini evita que aquests pacients s’hagin d’operar, estalviant costos. A més, els evita les complicacions com osteoporosi, fractures i l’augment de risc cardiovascular, algunes de les problemàtiques associades que tenen les altres vies de tractament. Així, a la pràctica és una teràpia molt convenient i plena d’avantatges tant pels pacients com per al sistema.

Can Ruti és l’únic hospital que té aquesta teràpia a Catalunya i és referent a l’estat espanyol. Pel que fa al circuit assistencial establert, aquest inclou la valoració i aprovació dels casos al Comitè de Tumors Urològics del l’Hospital Germans Trias, que és l’òrgan que decideix si el pacient ha de rebre aquesta teràpia pionera o no. Els pacients se seleccionen en base a una biòpsia prostàtica amb fusió d’imatges que es valora a la Comissió multi-disciplinar de diagnòstic integrat de patologia prostàtica del centre.