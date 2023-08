L’obesitat és un greu problema que afecta els països de tot el món. Per això centenars de científics busquen nous avenços contra aquesta patologia que afecta més de 4.000 milions de persones. Aquesta incidència comporta una càrrega mèdica i econòmica que molts països no poden assumir i contra ella no valen ni les dietes miracle ni els batuts, barretes, infusions i pastilles. De fet, molts d’aquests productes no només són innocus contra l’obesitat, sinó que fins i tot poden tenir efectes nocius per la salut.

En aquest marc, el descobriment d’una substància protectora contra l’obesitat és tota una revolució per a la salut. Un grup d’investigadors dirigits pel professor associat Akiko Kojima de l’Escola de Graduats de Vida Humana i Ecologia de la Universitat Metropolitana d’Osaka, al Japó, ha descobert que la planta tropical asiàtica Mallotus furetianusextracto té grans efectes contra aquesta patologia. Es tracta d’una planta tropical originària de l’illa de Hainan, a la Xina, i que ha demostrat grans resultats, per exemple, en la prevenció del fetge gras.

L’estudi ha utilitzat ratolins amb obesitat per poder comprovar els efectes de l’extracte d’aquesta planta i des del començament els resultats van ser notables. El tractament va suprimir l’augment de pes corporal i de greix i va demostrar canvis morfològics visibles en el fetge dels ratolins.

“El nostre grup d’investigació està buscant ingredients alimentaris amb efectes anti-obesitat, basats en la idea que si podem trobar-los i incorporar-los a la nostra dieta diària podem contribuir a la salut i longevitat de les persones”, ha explicat el professor que dirigeix la investigació. Sobre la planta tropical, Kojima ha dit que aquests resultats “no només suggereixen un vincle entre l’extracte de mallotus furetianos i els efectes contra l’obesitat” sinó que “també indiquen el seu potencial com a nou ingredient alimentari amb propietats contra l’obesitat”.