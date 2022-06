Coneix el nivell de radiació que hi ha al teu voltant en temps real

Catalunya té tres centrals nuclears, algunes de les quals han provocat ensurts recentment. Això ha provocat que la Generalitat de Catalunya hagi posat en marxa un portal web on consultar “en temps real” els nivells de radiació ambiental que pateix el territori. Això interessarà especialment la gent del voltant de Vendellòs 2, Ascó 1 i Ascó 2, però també és important per a la resta de la població. El pots consultar aquí: http://xvrac.fmurv.cat/.

Aquesta iniciativa que ha anunciat el Departament d’Empresa i Treball consisteix en un cercador que té informació de les 36 estacions de mesura que hi ha a Catalunya i que estan integrades a la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental (XVRAC). Aquests 36 punts actualitzen les seves dades cada deu minuts cadascun dels 365 dies de l’any. Estan pensats per alertar del risc radiològic potencial per a la població, el mateix objectiu que aquest nou portal web que ha impulsat aquest dimarts el departament encapçalat pel conseller Roger Torrent.

“Detecten l’evolució d’elements radioactius i dels nivells de radiació, tant ambiental com possibles emanacions d’origen artificial”, ha assenyalat el Govern en una nota de premsa on ha anunciat que s’ha posat en marxa aquest servei web que qualsevol ciutadà pot consultar en temps real. A la web del mapa de la XVRAC es pot veure per una banda l’últim valor registrat per cada estació i, per l’altra, crear gràfiques amb diferents agregacions, com ara obtenir imatges o cercar i filtrar dades recents o històriques.

Ascó reprèn l’activitat després de recarregar combustible

La central nuclear Ascó 1 va reprendre recentment la seva activitat -el 28è cicle d’operació- després de recarregar combustible. La planta es va connectar novament a la xarxa elèctrica el passat dia 1 de juny i més de 1.000 professionals addicionals de diferents especialitats van participar en l’aturada i la reconnexió. Així es va garantir que s’aplicaven les mesures de prevenció adients, les mateixes que en altres recàrregues de centrals operades per ANAV.