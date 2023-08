Les cinc claus perquè la teràpia psicològica sigui exitosa

Hi ha persones a qui la teràpia psicològica no els funciona i tenen la temptació de deixar-ho estar, però moltes vegades tan sols es tracta del fet que no han trobat el terapeuta adient. Hi ha un terapeuta per a cada pacient i tenir una bona connexió amb el metge és important perquè la teràpia tingui bons resultats. Això no obstant, una mala resposta a la teràpia també pot produir-se per la falta d’actualització del psicòleg o per un error en la tria de la teràpia.

Hi ha molts motius, com explica el professor de psicologia de la UOC Pablo Vallejo, que sosté que “quan una teràpia no va bé, pot ser per un problema de formació o falta d’actualització del psicòleg, per una teràpia mal triada o per la falta de connexió entre el pacient i el psicòleg, el que s’anomena aliança terapèutica”. La majoria de persones escullen la teràpia psicològica, ja que els problemes de salut mental han augmentat aproximadament un 25% segons l’informe científic sobre salut mental publicat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per resoldre aquests problemes, un percentatge molt gran de la població ha optat per la teràpia psicològica.

Cinc factors a tenir en compte durant la teràpia

Segons Vallejo aquests cinc punts són importants a l’hora d’escollir teràpia i analitzar els resultats:

La connexió terapèutica: Vallejo explica que pot ser que un simple prejudici o que el sexe mateix del terapeuta sigui una barrera infranquejable en algun moment.

No totes les teràpies psicològiques tenen evidència científica: L’expert explica que la teràpia sistèmica és la que mostra més bons resultats en l’anorèxia, però que, en canvi, per la disfunció erèctil no hi ha evidències que funcioni. Així, cal triar bé la teràpia perquè funcioni.

L’encert del psicòleg: El psicòleg ha de triar bé la teràpia convenient per al pacient, perquè, per exemple, fer una teràpia psicològica per un problema d’origen orgànic no li aportarà res i només perdrà temps de tractar-se bé.

La tossuderia del psicòleg: Que el terapeuta estigui “casat” amb un enfocament i no canviï de mètode tot i que el pacient ho necessiti també pot desembocar en una teràpia inservible.

Falta d’actualització del professional: Un terapeuta s’ha d’anar renovant perquè amb els anys apareixen avenços que poden reduir els temps de teràpia i millorar els resultats.

Què fer si la teràpia no funciona

Si la teràpia no funciona s’ha d’analitzar els cinc punts anteriors i no donar-se per vençut. El pacient ha d’identificar quins factors de la teràpia no li han agradat i buscar un nou psicòleg que compleixi amb les seves expectatives i posi èmfasi en els aspectes que el pacient ha trobat a faltar. “Cap professional té èxit al 100%”, recorda Vallejo.