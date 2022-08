Cinc brots de gastroenteritis trasbalsen tres campaments d’estiu a Gósol

L’Agència de Salut Pública investiga cinc brots de gastroenteritis que estan afectant a tres campaments d’estiu diferents a Gósol, al Berguedà. Aquestes zones d’acampada afectades estaven sent utilitzades per fer-hi activitats estiuenques amb menors d’entre 6 i 16 anys, que han estat la majoria dels afectats. L’administració està investigant el cas, però tot apunta a una intoxicació de les aigües que ha provocat que ja hi hagi 56 persones amb mal de panxa, entre nens i monitors dels campaments.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas / ACN

Aquest dijous s’ha acabat per evacuar més d’un centenar de persones dels campaments d’estiu de Gósol per cinc brots de gastroenteritis que han intoxicat a més de 50 víctimes. Les edats dels afectats estan compreses entre els 6 i els 16 anys, ja que tot eren nens que estaven fent activitats lúdiques d’estiu. També hi ha hagut alguns monitors afectats. En total, 56 persones han estat tractades per gastroenteritis i 151 han estat enviades a casa a causa dels brots i per prevenció. Pel que fa als campaments, que se sospita que són els focus del contagi, han estat tancats per precaució.

Les primeres hipòtesis apunten a l’aigua

L’Agència de Salut Pública està investigant les causes d’aquest brots, però tot apunta a una intoxicació de les aigües que rodegen els tres campaments, ja que totes surten del mateix lloc i podrien ser una de les principals fonts del virus. Tot i això, encara s’està investigant el cas i caldran més dies per saber del cert on s’ha originat l’epidèmia. Per avançar en la investigació, però, ja s’han pres mostres d’aigua dels punts propers als campaments d’estiu. A més, l’operació està sent conjunta i, per tant, la coordinació i investigació del brots ha comptat amb el suport de tots els agents del territori: Salut Pública, Ajuntament, Consell Comarcal, Atenció Primària, SEM i l’Hospital de Berga.