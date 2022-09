Alerta per un virus respiratori que encén les alarmes als Estats Units

Nova alerta sanitària. Per ara, només s’ha declarat als Estats Units, però podria estendre’s més enllà, el que ha posat en alerta les autoritats sanitàries. Els Estats Units han vist un increment dels casos de l’Enterovirus D68 durant aquest estiu, el que els ha acabat obligant-los a reaccionar davant aquest problema per a un sistema sanitari que continua patint els estralls de la Covid-19. L’Enterovirus D68 afecta especialment els nens, un motiu més pel qual el govern encapçalat per Joe Biden ha decidit declarar l’alerta sanitària.

Es tracta d’un virus respiratori que afecta en especial els nens i que es va descobrir el 1962 a Califòrnia. Els símptomes d’aquest virus s’assemblen a una grip o un constipat, pel que ha passat desapercebut mentre la Covid-19 ha estat als focus. Alguns cops aquest virus fins i tot pot provocar debilitat muscular i en els casos més greus -que no són molts- paràlisi i afeccions neurològiques greus. Ara que la Covid-19 ha perdut força, els Estats Units volen combatre aquest virus respiratori contagiós perquè no es continuï estenent i creï una situació greu com la de la pandèmia.

Els principals símptomes de l’Enterovirus D68

Hi ha diversos símptomes de l’Enterovirus D68 que poden confondre’s amb els d’un constipat, tot i que davant alguns d’ells, més greus, s’ha de reaccionar ràpid i portar la persona afectada a l’hospital. Els símptomes més freqüents són els lleus, però no es descarta que n’apareguin altres més complicats que ens han de fer reaccionar. Aquesta és la llista de símptomes de l’Enterovirus D68, que ara està afectant especialment els Estats Units:

Secreció nassal

Tos

Esternuts

Febre

Malestar muscular i debilitat

Dificultats per respirar amb normalitat i saturació d’oxigen baixa

Aquest virus encara no té tractament i preocupa especialment perquè afecta molt els nens, que tenen més perill si es contagien.