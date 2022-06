L’alcohol continua sent el rei de les addiccions: causa el 44% dels casos

Els nivells de drogodependències han tornat a recuperar les xifres prèvies a la pandèmia. Segons es desprèn de l‘informe anual sobre drogodependències de Catalunya que ha presentat el departament de Salut, el 2021 es van registrar 13.423 inicis de tractament a tota Catalunya. D’aquests, prop del 44% dels pacients comencen el tractament per una addició a l’alcohol. La següent droga que més afectació té a Catalunya és la cocaïna, amb un 24% del total d’inicis de tractament. Aquesta droga és en la que més s’observa un creixement del consum en els últims anys. La segueixen el cànnabis (14,3%) i l’heroïna (9%). La conselleria està especialment preocupada pel “gran consum de l’alcohol” a la societat i el seu impacte assistencial.

El cànnabis és la substància amb una franja d’edat més baixa, però en general els afectats tenen més de 40 anys (54%), el que preocupa especialment el departament, segons ha assenyalat el subdirector general de drogodependències, Joan Colom. Els que més consumeixen a Catalunya són els homes, que tenen tres vegades més afectació que les dones. Aquesta norma es compleix amb totes les substàncies, tot i que amb l’alcohol amb el pas dels anys s’ha igualat l’afectació dels dos gèneres.

“Un recorda molt quan va prendre el primer porro o la primera ratlla de cocaïna, però és molt més difícil recordar quan va prendre la primera copa”, ha assenyalat Colom en referència a les drogues més normalitzades en la societat: l’alcohol, el tabac i el cànnabis. Les dones cada vegada accedeixen més a aquestes substàncies.

Fins al 30% dels afectats són persones vulnerables

Hi ha una prevalença molt més alta de les drogodependències en les persones vulnerables. De fet, és fins a tres vegades més alta, el que suposa que entre el 12 i el 30% dels afectats per les drogues a Catalunya tinguin un nivell socioeconòmic molt baix. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que cal abordar aquest fet “sense estigmatització” dels col·lectius més vulnerables de la societat. Entre el 30 i el 50% de les persones que van iniciar tractament al 2021 tenien també nivells educatius molt baixos.

Colom ha destacat un dels punts més importants del servei de drogodependències: els serveis de reducció de danys. A Catalunya hi ha 38 centres que ofereixen aquest servei, i al 2021 es va atendre 5.000 persones. Aquests serveis fan tasques com cribratges de malalties com la VIH, Hepatitis B i C i la tuberculosi, dispensació controlada de fàrmacs, vacunació, accés a cures bàsiques i activitats d’alimentació i d’higiene. “És molt important per algú que consumeix que pugui trobar petits espais d’acompanyament i de no consum. Quan se’ls ofereix la oportunitat d’una dutxa o una activitat d’alimentació es fa un espai de continència d’un problema molt rellevant per ells”, ha explicat el subdirector general de drogodependències.

Sales de consum controlat i distribució de xeringues

Salut també té 14 sales de consum controlat on es controla com consumeixen els pacients, com ho poden fer per tenir un menor impacte i què consumeixen. En el 2021, ha explicat la conselleria, s’han fet 118.296 consums, dels quals 89.843 han estat amb substàncies injectades i 28.441 de forma nasal. Colom ha destacat que del total de sobredosis que s’han produït cap ha estat mortal, mentre que al carrer o fora de l’àmbit controlat podrien haver estat fatals. En aquest marc, la conselleria també té un programa d’intercanvi de xeringues per tal que el consum tingui menys impacte i s’eviti la transmissió de malalties com ara la sida. En aquest sentit, es reparteix un pack de xeringues i substàncies per al consum controlat.

De les gairebé 3 milions d’urgències, més de 18.000 són per drogues

El 0,7% del total d’urgències que s’atenen a Catalunya són per drogues. Així, de les 2.778.232 urgències que es van atendre al 2021, 18.338 estaven relacionades amb el consum de drogues, sent l’alcohol la que més atenció requereix. A més, moltes de les urgències per aquesta droga són de menors, que comencen molt d’hora a beure. La mitjana d’edat d’inici de les borratxeres és de 14,6 anys i 1 de cada 5 menors diuen haver-se emborratxat en l’últim mes.

Per tal de tenir un major control de les drogodependències, el departament de Salut està treballant en la creació d’un observatori català sobre drogues i addiccions. La intenció és que es puguin fer anàlisis a partir de l’històric de dades disponibles i per tant es pugui fer una major prevenció.