Més de 100.000 persones a l’aigua per lluitar contra l’esclerosi múltiple

Més de 100.000 persones s’han llançat a l’aigua de 550 piscines catalanes per celebrar la 29a edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, una iniciativa organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) amb l’objectiu de recaptar 300.000 euros bruts per destinar-los a la recerca i l’acompanyament de les persones amb aquesta malaltia.

La directora executiva de la Fundació, Rosa Masriera, ha agraït la implicació de participants, amics i familiars per acompanyar, un any més, a les persones amb esclerosi múltiple. Masriera ha declarat “han de continuar creixent per poder continuar oferint serveis a les persones amb esclerosi múltiple i aconseguir fons per a la investigació d’una malaltia de la qual avui encara en desconeixem les causes i no té un tractament definitiu”.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, participa en la 29a edició de “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” / FEM

Cares conegudes de la política, la cultura i l’esport entre els participants

Diverses cares conegudes de la política, la cultura i l’esport s’han adherit a la iniciativa d’enguany, que ha recuperat xifres prepandèmiques. L’acte central ha tingut lloc al Club Natació-Atlètic Barceloneta (CNAB), on abans del salt els assistents han pogut gaudir d’un espectacle d’acrobàcies i un ball a l’aigua amb la cançó Llença’t de Lax’n’Busto versionada per Premi Fortuny, Ramon Mirabet, Els Catarres, Adrià Sales i la periodista Agnès Marquès.

Al CNAB s’han vist cares conegudes com la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon; el conseller d’Economia, Jaume Giró; la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina; l’actor Joel Joan; la cuinera Ada Parellada; el president de Liderem, Tomàs Güell; el campió d’Espanya d’aquatló i nedador federat Xavier Garcia Tort; i el nadador olímpic i vicepresident del Club Natació Terrassa, Albert Puig, entre d’altres.

“Des del govern, hem volgut donar suport a aquesta iniciativa solidària per tal de donar visibilitat a una malaltia que afecta 9.000 persones a Catalunya”, ha assegurat Vilagrà.

D’altra banda, el periodista Toni Soler s’ha llençat a la piscina Can Xel, a la Garrotxa. De manera virtual, també s’han sumat a la iniciativa celebritats com Sara Roy, Miki Nuñez i Lloll Bertran.

La Fundació Esclerosi Múltiple també ha donat la possibilitat de participar des de casa fent una donació o adquirint els productes solidaris d’aquesta iniciativa mitjançant el web www.mullat.cat.

Irene Santiago, diagnosticada amb Esclerosi Múltiple, ha explicat que “es fa molt difícil de vegades tenir la malaltia perquè no saps com t’aixecaràs, però que en l’actualitat comença a haver-hi tractaments que, encara que no siguin una cura, ajuden a frenar els brots, i que gràcies a iniciatives com el Mulla’t és dona visibilitat a la malaltia i ajuda a fer que hi hagi més recerca perquè tot continuï avançant, cosa que dona molta esperança”.