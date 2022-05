Salut preveu administrar la quarta dosi als majors de 80 anys a la tardor

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avançat que el departament preveu administrar la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19 als majors de 80 anys a partir de la tardor. “Som on som gràcies a la vacuna i estem estudiant quina posarem”, ha dit Argimon en una entrevista a La2 i Ràdio4. El conseller ha descartat, en principi, que la dosi de reforç es posi a la població general, en la línia del que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El ministeri de Sanitat va aprovar el passat mes de gener que l’administració de la quarta dosi a la població vulnerable –malalts de càncer i VIH, persones que han rebut un trasplantament o amb síndrome de Down i immunodeprimits–, però de moment no s’ha pronunciat sobre la vacunació a la població més gran, que va rebre la tercera dosi l’octubre del 2021 i que es tem que comenci a perdre immunitat en els pròxims mesos.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a la presentació del pla de Salut 2021-2025 / ACN

La Covid-19 dona una “treva”

Argimon ha avisat que la pandèmia només ha donat “una treva” i que cal estar atents a l’evolució dels nous casos, tot i que ha reconegut que, malgrat que hi ha un augment dels ingressos hospitalaris, els pacients a les UCI continuen “baixant”. Segons les dades de Salut, ara mateix hi ha 26 malalts crítics, una de les xifres més baixes des del començament de la pandèmia. “Espero que no hi hagi repunt, però no és descartable”, ha dit el conseller.

Poc després s’ha autoesmenat i ha dit que “molt probablement” hi haurà un repunt de casos en els pròxims mesos, tot i que ha assegurat que la “pregunta rellevant no és si hi haurà una setena onada, sinó amb quina intensitat vindrà i amb quina virulència“. El conseller de Salut ha recordat que “no és el mateix” una onada amb 100 casos per cada 100.000 habitants que amb 1.000 casos per cada 100.000 habitants. “Ningú ho pot saber ara”, ha afirmat.

Fa uns dies el departament de Salut va informar que els hospitals catalans han tornat a superar el miler d’hospitalitzats, tot i que les autoritats sanitàries asseguren que encara no es pot parlar de setena onada perquè no s’ha traduït en un augment dels casos greus, tal com ha assenyalat Argimon. La incidència ha crescut després de Setmana Santa, coincidint amb la fi de l’obligació de portar mascareta en interiors, i tots els indicadors epidemiològics mantenen una tendència a l’alça.