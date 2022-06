Directe | Salut mental, Ucraïna i la catalanitat al segle XXI

La XVIII edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) continua aquest dijous amb un programa tan intens com en la primera jornada, que es va celebrar ahir. Us continuem oferint la possibilitat de seguir les xerrades i taules rodones en directe, per streaming, i després també les podreu recuperar gravades, en aquesta mateixa pàgina, si us les heu perdut. L’altra opció és que hi assistiu en directe, a la sala Brigades Internacionals de l’edifici que la UGT de Catalunya té a la rambla Santa Mònica, 10.

En la segona jornada d’aquesta edició de la UPEC titulada Sota el present sempre hi ha el futur, hi trobareu aquestes conferències i debats:

Matí, de 9.30 hores a 11.30 h

Salut mental, una assignatura pendent. Taula rodona amb Montserrat Pàmies, cap de salut mental a l’hospital Taulí RMP, Gemma Tarafa, investigadora, activista i regidora de Salut a l’Ajuntament de Barcelona, i Antoni Sitges, excap de cirurgia de l’Hospital del Mar i autor del llibre Si puede, no vaya al médico. Modera: Sandra Vicente, periodista.

Matí, de les 12 hores a les 14 hores

Impactes de la guerra d’Ucraïna. Taula rodona amb David Minoves, director del Fons Català de Cooperació, Hibai Arbide, periodista i soci de Muzungu, i Ana Vilellas, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB. Modera: Sílvia Barroso, directora d’El Món.

Tarda, de les 16 hores a les 18 h

Utopia política, imaginant futurs imperfectes. Taula rodona amb Layla Martínez, editora a Levanta Fuego i autora de l’assaig Utopía no es

una isla, Arantxa Mendiharat, mediadora cultural i membre de Deliberativa i Borradores de futuro, i Sara Suárez, investigadora a la UOC. Modera: Arturo Puente, periodista d’elDiario.es.

Tarda, de les 18.30 hores a les 20h

La catalanitat al segle XXI. Què és ser català avui? Conversa amb Juana Dolores, poeta, actriu i dramaturga, autora de Bijuteria, Massa diva per a un moviment assembleari i Miss Universo, i Sergi Morales, doctor en filosofia política i actualment investigant sobre justícia lingüística.

Modera: Quico Sallés, periodista d’El Món.