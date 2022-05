Salut exigeix a l’Estat un canvi en l’assignació de les places MIR

L’alarma per les places MIR de medicina de família que no s’han cobert per la falta de demanda ha provocat un xoc entre el departament de Salut i el Ministeri de Sanitat espanyol. Salut ha manifestat aquest dilluns el seu rebuig al sistema d’assignació de les places MIR que organitza el govern espanyol i l’ha instat a fer una convocatòria extraordinària per omplir les vacants. Per Salut el sistema d’adjudicació “asincrònic” de places no permet als candidats conèixer “en temps real” la disposició de places i això “desincentiva la demanda”.

Fonts de Salut consultades per l’Agència Catalana de Notícies asseguren que cal una “rectificació” de la normativa de referència perquè s’articuli un procediment que permeti adjudicar totes les places vacants. La proposta de Salut al govern espanyol és que els aspirants que s’hagin quedat sense plaça puguin fer una tria prèvia, per rigorós ordre de major a menor puntuació reconeguda en la relació definitiva de resultats i que sigui efectiva “el més aviat possible”.

71 places sense cobrir, el 19% del total de l’oferta a Catalunya

El sindicat Metges de Catalunya ha estat qui ha donat la veu d’alarma aquest matí. El sindicat ha urgit el departament de Salut a convocar una cimera d’urgència per abordar la situació i aquesta ha estat la resposta de la conselleria, que es mostra en contra d’aquest sistema “des del dia que es va instaurar”. Després del procés d’assignació de places de formació sanitària especialitzada han quedat buides 71 places de resident de medicina familiar i comunitària, el que des de Metges de Catalunya qualifiquen com “molt greu”. Les 71 places representen el 19% del total de l’oferta (370 places) de medicina familiar a Catalunya i el 25,5% de les 200 places que no s’han cobert a l’estat espanyol.

Una professional de l’atenció primària de l’ICS atenent una consulta per una baixa / ACN

Una especialitat desprestigiada

El sindicat alerta que aquest fet pot comportar conseqüències molt greus per l’atenció primària, tant pel que fa a la formació dels especialistes que posteriorment treballaran als CAP com per l’organització dels centres que aquest any no tindran el reforç dels residents perquè les places han quedat sense cobrir. Aquest fet, lamenten, és “inaudit” i la “crònica d’una mort anunciada”. Consideren que la causa són els “problemes de finançament, la falta de personal, la sobrecàrrega assistencial, l’excés de burocràcia i les baixes retribucions que afecten els professionals mèdics del primer nivell assistencial” i insten Salut a “activar amb diligència” les mesures necessàries per revertir la situació.

Metges per Catalunya lamenta que l’especialitat de medicina familiar i comunitària no està “prou valorada” ni té el prestigi que tenen altres especialitats de la medicina. “Això ho perceben els joves facultatius”, assenyalen. Això ha provocat que 71 places hagin quedat sense cobrir i perilli el futur d’aquesta especialitat. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, a Catalunya aquestes places que no s’han cobert es concentren a Sant Fruitós del Bages (30), Lleida (10), Terrassa (6), Cornellà de Llobregat (8), Sabadell (6), Mataró (5), Palamós (3), i Tortosa i Tarragona amb una plaça cada ciutat.