Salut confirma els 4 primers casos de verola del mico a Catalunya

El departament de Salut ha confirmat aquest dijous els primers quatre casos de verola del mico a Catalunya. Es tracta de quatre persones amb vinculació directa amb altres casos de verola del mico detectats a l’estat espanyol, on a hores d’ara ja hi ha 84 casos confirmats pel ministeri de Santitat. Salut no ha donat més detalls sobre els pacients afectats per aquesta malaltia per qüestions de privacitat.

Hi ha 8 països a la Unió Europea on s’han detectat casos d’aquesta malaltia endèmica a l’Àfrica, pel que la Unió Europea ha optat per fer una compra conjunta de vacunes per combatre la verola del mico. En aquesta compra també hi participarà Espanya, tal i com va confirmar la ministra de Santitat, Carolina Darias, aquest dimecres en roda de premsa. Es sospita que l’origen del brot va ser un cas importat del Congo i que la malaltia es va estendre a una sauna de Madrid ara fa dues setmanes.

Unes mans amb ferides per la verola del mico

Els principals símptomes de la verola del mico i la seva gravetat

Els principals símptomes de la verola del mico tenen dues fases. En la primera es pateix febre, mal de cap, inflamació dels ganglis limfàtics i dolor muscular i lumbar. En la segona fase, a partir dels 5 dies, es comencen a produir lesions cutànies a la pell i una erupció de pell de color rosada que primer comença al rostre i passa després a la resta del cos. La malaltia té una durada d’entre dos i tres setmanes. A l’Àfrica, on no hi ha mitjans mèdics, la malaltia té una letalitat d’entre el 1 i el 10%, però a Europa i els Estats Units no ha provocat mai morts.

Els experts insisteixen a tranquil·litzar la població davant el temor que la verola del mico es converteixi en una nova pandèmia després de la Covid-19. De fet, el mateix director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha assegurat que “no és probable” que hi hagi una “transmissió important” de casos, però sí que es continuaran registrant casos poc a poc.