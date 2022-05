Salut confirma cinc casos més de verola del mico a Catalunya

El Departament de Salut ha confirmat aquest divendres cinc casos més de verola del mico a Catalunya. Aquest dijous es van anunciar els quatre primers casos d’aquesta malaltia i a hores d’ara ja n’hi ha com a mínim nou. Segons Salut, set persones contagiades tenen vinculació amb altres casos detectats a l’estat espanyol i dos més estan en investigació. Salut no dona detalls d’aquests casos confirmats per qüestions de privacitat.

Els casos de verola del mico ja s’han detectat a 8 països europeus, el que ha fet accelerar la Unió Europea i apressar-se a fer una compra conjunta de vacunes per a tot el bloc comunitari. De fet, Espanya també hi participarà, tal i com va confirmar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa després del Consell Interterritorial amb les comunitats autònomes. Es preveu que aquestes vacunes i antivirals per combatre la verola del mico només s’utilitzin amb els casos estrets dels contagiats, tot i que encara no està confirmat.

Més de 80 casos a l’estat espanyol, però crida a la calma per part dels experts

Al conjunt de l’estat espanyol hi ha una vuitantena de persones afectades amb aquesta malaltia que és endèmica a l’Àfrica, però que no havia arribat mai a Europa -encara que sí als Estats Units-. Moltes d’elles tenen relació amb el lloc on va sorgir el primer brot, una sauna madrilenya. Es creu que l’origen és una persona que va viatjar a l’Àfrica i va portar amb ell la malaltia.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que es veuran més casos de la malaltia en les pròximes setmanes, però ha demanat tranquil·litat perquè aquesta malaltia és molt diferent a la Covid-19 i no s’espera que pugui ser una nova pandèmia. El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va llançar un missatge similar en assegurar que hi hauran pocs casos d’aquesta malaltia.