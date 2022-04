‘Nit de Gospel’, concert especial pels joves amb càncer a la sala Barts

RESERVA AQUÍ LA TEVA ENTRADA

Són dues de les corals de gospel més consolidades i amb més experiència d’arreu de Catalunya, i les veurem juntes a la Sala Barts avui, dilluns 4 d’abril a les 20.30h en un concert solidari organitzat conjuntament amb l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) i el seu projecte musical RockpelsXuklis, que té l’objectiu de donar visibilitat a la realitat dels joves amb càncer i recaptar fons per millorar la seva qualitat de vida.

RockpelsXuklis porta 10 anys omplint diferents sales de música en directe de la ciutat de Barcelona i arreu del territori català i inclou tots els estils i projectes musicals, des de concerts de rock, blues, jazz, hip-hop, havaneres, i en aquesta ocasió serà Gospel pels Xuklis.

Ja fa anys que aquest estil musical originat a començaments del segle XX als Estats Units entre la població afroamericana, ha arribat amb molta força a Catalunya, amb la creació de cors de gospel gairebé a cada poble durant l’última dècada. Aquesta vegada el gospel ressonarà amb intensitat i energia a la Sala Barts amb el gospel actual, black i funk de Barcelona Soul Choir, un cor de gospel format per artistes amb experiència, amb un alt grau de ritme i excel·lència musical; i el gospel de Gospelians de Girona, una de les corals de referència de les comarques gironines. Ambdues corals sota la direcció de Karol Green, molt coneguda dins l’escena activa del gospel a Catalunya i una artista polifacètica amb una gran trajectòria artística i musical.

*L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) es va constituir l’any 1987 per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Entre molts dels seus projectes, el més emblemàtic és La Casa dels Xuklis, una llar d’acollida temporal i gratuïta per a les famílies que s’han de desplaçar lluny de les seves llars per rebre tractament als hospitals referents de Barcelona. Els “Xuklis” són uns essers que tenen la virtut de “xuclar” els mals rotllos que genera el càncer en infants i joves dins l’entorn familiar.

Tots els fons recaptats a través de “RockpelsXuklis ”es destinen al manteniment d’aquest recurs d’allotjament per a les famílies.

RESERVA AQUÍ LA TEVA ENTRADA