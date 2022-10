Les coses que més es roben als bars i restaurants: no t’ho creuràs

L’usuari de Twitter @soycamarero ha tornat a fer un exitós fil amb els objectes més robats a bars i restaurants a l’estat espanyol. Els objectes que més es repeteixen et sorprendran, perquè la majoria són inútils fora del bar o fins i tot es pot considerar antihigiènic emportar-s’ho. Obre el fil el primer objecte, un dels més estranys de robar. Es tracta de l’aixeta del lavabo i l’usuari de Twitter lamenta que, a més, li van robar “en hora punta”.

Cosas que roban en los bares y restaurantes, empiezo yo:

El grifo del lavabo en hora punta. pic.twitter.com/nG4hxAabrc — Soy Camarero (@soycamarero) September 21, 2022

Un altre usuari explica que el seu pare es va endur un cendrer “xulíssim” que imitava mig tronc de fusta i estava buit al mig per guardar les burilles. En aquest cas qui ho explica era familiar d’un dels que roben a bars i restaurants encara que sigui petits objectes de decoració. En el mateix fil, un altre participant de la conversa relata que li han robat gerres per fer sangria, coberts, plats i l’escombreta del lavabo. “Fins i tot un porquet sencer!”, exclama.

Un altre apunta que al seu establiment van robar el mirall del lavabo, els botons dels lavabos, les tapes del vàter, dos vàters sencers -molts es pregunten com se’ls van endur sense ser enxampats- les llums d’emergències, els dispensadors de sabó, dues cadires i una taula que estaven a una terrassa i els ambientadors automàtics dels lavabos.

Objectes inversemblants

També hi ha qui roba el tub on es posa el paper de vàter, les bombetes dels lavabos, els productes de neteja i els rotllos de paper de vàter. Altres objectes cobdiciats són la paperera del vàter, els pots de ketxup, mostassa i maionesa de les taules, els pots d’escuradents, els coberts i fins i tot els papers on s’explica què hi ha de menú o les cartes. Així, l’afició per robar ha deixat una llista curiosa que s’ha fet viral a les xarxes socials.