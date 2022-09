Què hem de tenir al rebost per estalviar i anar al super només quan cal

Anar al supermercat pot ser una activitat divertida per algunes persones, però la majoria ho consideren tediós i avorrit. A més, anar massa al supermercat pot acabar sent contraproduent, ja que pots caure en temptacions i capritxos innecessaris o pots perdre temps valuós que dedicar a altres activitats més divertides. Per evitar comprar massa i gastar més del previst, és important seguir alguns consells. La marca TK Home Solutions assenyala que la mitjana de compres al supermercat que es fa a l’estat espanyol és de 45 per any. Això es tradueix en què un 85% de les cases van a comprar dos cops per setmana i únicament n’hi ha un 8% que van una vegada al mes al supermercat. Les dues opcions semblen exagerades, però, quina és la freqüència de compra ideal?

Segons els estudis d’aquesta empresa el millor és fer una compra mensual de productes que no caduquen ni es fan malbé i fer-la a superfícies mitjanes o grans. Pel que fa als productes frescos com ara fruita, verdura, carn o peix, es recomana una compra setmanal a comerços de proximitat o mercats. Però, què passa si anem massa a comprar? Les conseqüències són diverses:

Perdem el temps al supermercat deambulant sense saber què necessitem

Fem una despesa exagerada de combustible en cas que hi anem en cotxe

Correm el risc de comprar més del que necessitem perquè contínuament hi ha ofertes en les que caiem tot i no necessitar el producte

Caiem en la temptació de comprar productes de pitjor qualitat o menys saludables

Quins són els productes imprescindibles per tenir un bon rebost?

Els productes que són un must al rebost són sobretot aquells que no tenen una data de consum pròxima i no es fan malbé ràpid. Els productes que sempre hem de tenir al rebost de casa són: