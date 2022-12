La quiosquera que ha venut el 3er premi de la Grossa no seguia el sorteig

Mónica Pérez i el seu marit no s’esperaven per res del món sortir a les notícies per haver venut el tercer premi de la Grossa de Cap d’Any. De fet, ni tan sols estaven seguint el sorteig, i ha estat un dels seus clients qui els ha avisat que la sort havia caigut a Cardedeu gràcies al número 88158. Pérez fa 8 anys que va adquirir aquest quiosc situat a la plaça Joan Alsina del municipi del Vallès Oriental i aquest és el premi més gran que ha venut fins ara. “Hem venut 15 bitllets, creiem que són gent del poble perquè la majoria que venen són del barri, i així ho esperem, gent amb qui ens veiem cada dia per donar-los una alegria”, ha explicat la propietària del quiosc, que no es podia treure el somriure de la cara.

Un client els ha avisat i la promotora de la Grossa els ho ha confirmat

No s’imaginava aquest cop de sort i ni tan sols estaven pendents del sorteig. Ha estat un client el qui ha anat al quiosc i els ha informat que havia tocat allà el tercer premi. Ells encara estaven treballant quan la promotora de la Grossa a la zona, la Jasmí, els ha confirmat que era cert el que el client els deia, que havien venut un tercer premi. “Sento una gran alegria”, ha assegurat la quiosquera en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies. “Fins ara havíem donat altres premis, però inferiors, aquest és el més gran”, ha afegit amb orgull. Cal recordar que el tercer premi suposa una quantitat de 30.000 euros per bitllet premiat, uns diners gens menyspreables.

Per aquesta quiosquera, tancar l’any amb aquest premi és “una gran satisfacció”. Per desgràcia, ella no s’havia quedat amb cap dels bitllets premiats amb aquest tercer premi, però tot i així ha dit estar satisfeta. “Esperem que hagi tocat a gent que ho necessitin”, ha conclòs.