Per què els professors surten al carrer aquest 25 de maig?

El conflicte entre la comunitat educativa i la conselleria d’Educació no té un horitzó gens clar. Després que el departament donés per trencades les negociacions amb els sindicats i tirés pel dret publicant la resolució de plantilles que confirma l’avançament del curs escolar els sindicats van fer un nou moviment en el tauler. Van convocar quatre jornades més de vaga: el 17 de maig de 8 a 10, el 25 tot el dia, el 2 de juny de 8 a 10 i el 9 tot el dia.

La demanda irrenunciable dels sindicats per desconvocar les vagues i seure a negociar amb la conselleria és la reducció d’hores lectives per a tots els docents, de primària a formació professional. El departament només està disposat a complir-ho en part -únicament pels professors de primària-, el que els sindicats consideren insuficient. Així, només el retorn a les hores lectives prèvies a les retallades faria replantejar-se la posició als sindicats, que assenyalen que els “sobren els motius” per sortir al carrer.

Manifestació de docents contra Cambray a Barcelona / ACN

Les demandes dels professors

Els professors han reduït les expectatives a mesura que ha anat progressant la negociació amb Educació fins que s’ha arribat a la conclusió que no es pot seguir avançant. Tot i així, hi ha algunes demandes que són irrenunciables i per les quals han decidit convocar aquestes vagues. La principal, que podria desencallar el conflicte amb Educació, és el retorn a les hores lectives anteriors a les retallades per a tots els docents. També reclamen l’equiparació salarial dels professors d’FP, així com una educació superior pública i de qualitat.

La principal demanda és la calendarització d’aquesta reversió de les retallades i aconseguir un compromís del departament per escrit. Els sindicats volen la retirada del nou currículum perquè consideren que no hi ha temps per preparar el nou curs d’aquí al setembre amb els canvis que suposa. A més, han relaxat la seva posició i enlloc de demanar la derogació de l’avançament del curs demanen la moratòria de la mesura tal com va dictaminar el Consell Escolar de Catalunya.

Per últim, demanen l’estabilització del personal interí i laboral -que també s’adhereix a la vaga-, la supressió del decret de plantilles -que ja va tombar parcialment el Tribunal Suprem– i l’assumpció de responsabilitat d’Educació en la defensa de la immersió lingüística.

On i quan es manifestaran els professors

Aturada parcial del 17 de maig: només hi va haver vaga de 8 a 10 hores amb mobilitzacions arreu del país.

Vaga del 25 de maig: es farà una manifestació unitària a Barcelona que començarà a les 11:30 i recorrerà el trajecte entre els Jardinets de Gràcia i el departament d’Educació.

Aturada parcial del 2 de juny: hi haurà vaga entre les 8 i les 10 hores amb mobilitzacions descentralitzades.

Vaga del 9 de juny: en aquesta ocasió anirà des de la Plaça Universitat -d’on sortirà a les 11:30- a la Plaça Sant Jaume.

El precedent: la manifestació del 14 de maig

La convocatòria d’aquestes vagues és unitària, com les vagues de març, pel que els organitzadors són USTEC-STEs -el sindicat majoritari-, CCOO Educació, La Intersindical, Professors de secundària (Aspepc-sps), UGT, CGT i Feusoc. De fet, aquests mateixos sindicats, amb excepció de CCOO i UGT, van convocar una manifestació el passat 14 de maig juntament amb Affac i sindicats d’estudiants. CCOO i UGT se’n van desvincular pel punt sobre l’eliminació dels concerts. La resta de sindicats exigien l’eliminació del sistema concertat en favor del sistema públic, mentre que CCOO i UGT no hi estaven d’acord. Aquest va ser el primer indici de fragmentació en la unitat sindical, tot i que els sindicats sostenen que no hi ha cap desacord entre ells.